Ibrahimovic-Milan: rinnovo entro la fine della settimana?

Per l'attaccante svedese pronto un prolungamento di contratto di un anno con ingaggio da 6 milioni di euro complessivi. La fumata bianca è attesa già nel weekend.

Sono ore decisive per la trattativa di rinnovo tra Zlatan Ibrahimovic ed il Milan. Il nuovo contratto, che estenderebbe la permanenza dello svedese per un altro anno, potrebbe raggiungere i 6 milioni di euro; 5 milioni di base, più altri bonus legati a obiettivi individuali e collettivi, tra cui un premio di mezzo milione in caso di qualificazione alla Champions League. Ibra, a 38 anni suonati, diventerebbe il giocatore di movimento più pagato del club, secondo solo a Gianluigi Donnarumma.

Sarebbe un rinnovo meritato, visto che Ibrahimovic ha letteralmente trascinato la squadra a partire dal post-lockdown: 11 gol e 5 assist in 20 presenze stagionali. I contatti telefonici tra Raiola e la dirigenza rossonera proseguono, e secondo la Gazzetta dello Sport, l’incontro decisivo è previsto per questo fine settimana. Ma nel frattempo, Ibra si gode le vacanze a bordo del suo yacht di lusso: la punta svedese ha postato su Instagram due video dalla sua barca. "Sulla terra ferma un leone, in acqua uno squalo", scrive lo svedese.

Serie A Rangnick e il mancato arrivo al Milan: "Non sarebbe stato saggio" DA 21 ORE

Tra esercizi, tuffi, e telefonate, la calda estate di Zlatan è appena iniziata.

Play Icon WATCH Calciomercato Advisor: come cambia il Milan con l'acquisto di Serge Aurier 00:01:36

Serie A Milan, il Real Madrid piomba su Leao. Pronto l’affondo dei Blancos IERI A 15:12