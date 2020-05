Con una nota sul proprio sito internet, l'Inter ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Mauro Icardi al PSG dopo una stagione in prestito. Il club parigino verserà all'Inter 50 milioni per il cartellino dell'ex capitano nerazzurro più 8 milioni di bonus in base a gol/presenze e trofei vinti.

Ora è finita. Dopo mesi di tira e molla, il PSG ha finalmente riscattato dall'Inter l'attaccante argentino Mauro Icardi, arrivato l'estate scorsa in prestito. A confermarlo è stato lo stesso club nerazzurro che, tramite una nota apparsa sul proprio sito web, ha ringraziato il giocatore per le 6 stagioni vissute insieme, con Icardi che ha ricoperto anche i panni di capitano prima del passaggio della fascia ad Handanovic.

Serie A Icardi al PSG, tutte le cifre dell'affare: ecco perché l'Inter ottiene il massimo DA 17 ORE

Icardi al PSG per 50 milioni più 8 di bonus

Con l'impossibilità di Mauro Icardi di rientrare all'Inter - non era nei piani dell'attuale staff tecnico - il PSG è riuscito anche a strappare un considerevole sconto per il riscatto del giocatore, tanto che la cifra pattuita la scorsa stagione per il riscatto era di 70 milioni. Ora il PSG lo acquista, invece, per 50 milioni più eventuali bonus per 8 milioni. Con il PSG, invece, ha firmato un contratto fino a giugno 2024.

Icardi all'Inter, i numeri delle 6 stagioni

INTER 2013-2019 Presenze 219 Gol 124 Assist 28 Trofei 0

La clausola anti-Juve c'è

L'Inter si è cautelata e, secondo la Gazzetta dello Sport, nel contratto sarebbe stata inserita una clausola per far sì che il giocatore non rientri in Italia. Ovviamente si considera la Juventus in questo caso. Dovesse, un domani, il PSG decidere di cedere il giocatore in Italia, all'Inter andrebbero altri 15 milioni di euro.

I numeri di Icardi al PSG

Competizione Presenze/Reti Ligue 1 20 presenze e 12 gol Champions League 6 presenze e 5 gol Coppa di Francia 3 presenze e 0 gol Coppa di Lega 2 presenze e 3 gol Totale 31 presenze e 20 gol

Play Icon WATCH Icardi-Inter, dallo scontro totale all'addio: storia di una telenovela lunga 258 giorni 00:03:13

Serie A Branca consiglia l'Inter: "Lautaro meglio di Cavani, ma se vuole andare via..." DA 2 ORE