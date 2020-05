Il Bologna annuncia un sospetto positivo tra lo staff: in caso di conferma scatterà il ritiro

Il Bologna ha rilevato, attraverso i test per il Covid-19, un possibile caso positivo tra i membri dello staff. Da domani gli allenamenti riprenderanno in modlaità individuale; in caso di conferma della positività, il gruppo sarà isolato in ritiro.

Nelle ultime settimane tutte le squadre di Serie A hanno sottoposto i propri giocatori e staff a test e screening per scongiurare casi di Coronavirus all’interno dei rispettivi gruppi. Il primo allarme arriva da Bologna: al quarto giro di tamponi, la società ha dichiarato un caso di sospetta positività tra lo staff. Dovesse essere confermato, scatterà il ritiro in isolamento per l’intera squadra.

Serie A Ripresa Serie A, la Lega pensa a 3 fasce orarie: partite alle 17, 19.15 e 21.30 DA 4 ORE

Ecco la nota della squadra emiliana:

L’ultima serie di esami a cui è stato sottoposto il gruppo-squadra ha evidenziato un caso di sospetta positività al Covid-19 relativamente a un membro dello staff. In attesa di ulteriori approfondimenti, la squadra in via precauzionale riprenderà domani gli allenamenti in forma individuale e ad orari differenziati senza uso di locali comuni. Nel caso in cui fosse confermata la positività, il gruppo-squadra sarà isolato in ritiro.

Play Icon WATCH Mihajlovic, i ringraziamenti, le lacrime, la rabbia: il meglio della conferenza stampa 00:03:55

Serie A Ibrahimovic, ritirarsi o ridimensionarsi: il futuro tra Milan, Bologna, Hammarby e... Bundesliga 18/05/2020 A 17:32