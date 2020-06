Il calcio "magro" dal calendario obeso fra algoritmi e blocchi: il solito zibaldone

Che calcio sarà, il «nuovo» calcio? Uno sguardo sulla ripresa della Serie A tra calendario ingolfato, classifiche con algoritmo, norme anti-covid in campo e stadi a porte chiuse. Su tutto, però, aleggia un sentimento di scarsa voglia di pallone...

Sono stati tre mesi pieni di troppe bare perché potessimo pensare al calcio come alla malinconia di un vuoto. Proprio lo stop impostogli ci dà l’idea dell’emergenza che ha soffocato la nostra normalità. Lo sport ad altissimo livello resta uno dei periscopi più utilizzati, ovunque e comunque, per individuare e selezionare le condizioni di resa o di ripresa.

Dal 9 marzo, Sassuolo-Brescia di campionato, al 12 giugno, Juventus-Milan di Coppa Italia: che calcio sarà, il «nuovo» calcio? Un calcio smagrito ma pur sempre calcio. Anche se per riprendere chili e colore ci vorrà tempo. Dipende dal virus. Dipende da noi. Il calendario era già obeso prima, figuriamoci adesso, dopo la cura compulsiva che la scienza, la politica e i dirigenti (dalla Fifa in giù) gli hanno inflitto.

E il panorama. Cito alla rinfusa: la «menata» dell’algoritmo, sventolata da Gabriele Gravina con una leggerezza degna di miglior piuma; l’incubo infortuni; i palloni igienizzati; le mascherine, le distanze sociali, gli orari notturni e spagnoleggianti anti-coccolone; le cinque sostituzioni in barba a regole che, almeno in corsa, dovrebbero essere sacre; il divieto di protestare con l'arbitro o di abbracciarsi dopo un gol; l'incertezza dei 133 giocatori in scadenza o in prestito; quei titolari che potrebbero avere la testa altrove (da Miralem Pjanic a Lautaro Martinez), e quelli che sono in odore di licenziamento (Mario Balotelli, la soluzione rimasta eterno problema); l’impiego di «armi» recuperate grazie alla prolunga della stagione (Merih Demiral, Franck Ribéry, Nicolò Zaniolo); gli stadi deserti, i tifosi cartonati. E di sicuro ho dimenticato qualcosa, qualcuno.

Beppe Viola, genio allo stato puro, avrebbe adattato così uno dei suoi memorabili dialoghi: Gravina in versione pugile, rivolto al suo angolo: come vado (con l’algoritmo)? Giornalista (nei panni del secondo che sbircia l’avversario): se l’ammazzi fai pari. Ecco. I tedeschi, primi a rimettersi in moto, hanno accettato il rischio contagio guardandosi in faccia: quarantena ai singoli, non alle squadre. La schiacciante superiorità del Bayern sterilizza le emozioni e le (eventuali) polemiche. Da noi, con un punto fra Juventus e Lazio, si ritornerà alle barbose risse da Var west, all’implacabile tiritera del Nord contro il Centro-sud, come emerso e ribadito dalla diffusione sbilanciata della «peste».

Non sono pochi gli ultras contrari alla svolta. Sarà curioso verificarne le reazioni (e della carovana che riparte, pesare il messaggio). A essere sincero, in tutti questi giorni non ho colto grande voglia di pallone. L’outing virologico di Gian Piero Gasperini ha scatenato feroci reazioni in Spagna. E’ un aspetto non secondario: alcuni potrebbero nascondere i sintomi; altri, accentuarli.

Lo spirito, in generale, è forte; la «carne» del blocco delle retrocessioni, molto debole: chiedere a Urbano Cairo. C’è chi, in «malizioso» ritardo, ha scoperto il conflitto di interessi di Claudio Lotito, padrone della Lazio dal 2004 e della Salernitana dal 2011. Insomma: sarà il «solito» calcio. Con le emergenze che, come le apparenze, spesso ci ingannano. O ci illudono.

E con l’augurio che, da venerdì, anche sui nostri campi si tenga vivo il ricordo di George Floyd.

