Il calcio-virus in Italia fra allenamenti individuali e distanze sociali, aspettando la Merkel

Parlano troppi, parlano troppo. I pulpiti della pandemia continuano a sganciare analisi (post-ventive, come sempre), anatemi, parametri, protocolli, con la "region" di Stato a strapazzare lo Stato della ragione, fra Epistème e Doxa. Ostaggio del populismo, il calcio è lì che barcolla, stretto nella camicia di forza inflittasi e inflittagli.

Il problema sono i dirigenti. Un ministro come Vincenzo Spadafora, tendente al giallo-rosso del semaforo e incalzato dalla ditta Renzi and Salvini; un piccolo Gatsby come Giovanni Malagò (Coni d’ombra); un presidente, Gabriele Gravina, che si è scelto il ruolo definitivo di becchino o eroe (dopo che in passato aveva costretto alle dimissioni Giuseppe Pecoraro, ex procuratore federale, e di questo, visto il soggetto, gli va dato atto).

Si gonfia il desiderio, comune e perentorio, di ritornare alla vita (e dunque, per gradi, allo sport) con la pompa degli interessi di bottega, dei corsi e ricorsi già in rampa di minaccia, del pericolo che il banco salti fingendo di ignorare che, per anni, l’uomo e non la natura ha tramato per modellare un sistema così obeso, così ingestibile: da un circo di cento squadre prof alla droga delle plusvalenze.

In un Paese che frigge dalla smania di riesumare gli scudetti del 1915, 1925 e 1927, record tristemente esclusivo, la curva dell’epidemia contribuisce ad aizzare le curve delle edicole. Ci mancava solo il virus a doppia velocità, razzo al Nord e lumaca nel Centro-Sud. Per tacere della "fase 2" e delle direttive che dovrebbero orientarne lo sviluppo, scritte nel politichese che scimmiotta il calcese del mani-comio (sì, ma, insomma). Penso agli "affetti" stabili, preferiti agli stabili "effetti" che avrebbero dovuto ispirare, comunque, un decreto forte e chiaro.

Inglesi, spagnoli e tedeschi scalpitano. Belgio, Olanda e Francia hanno chiuso. In Francia, addirittura, sono state ufficializzate squadra campione e squadre retrocesse. Il vantaggio del Paris Saint-Germain era tale, come quello del Liverpool in Premier, da disarmare i domatori più complottisti (ma non i Lione di turno). Fra Juventus e Lazio, viceversa, balla un punto. E quindi, apriti Tar. In attesa che la Germania di Angela Merkel decida per tutti, l’estate si annuncia calda, molto calda, un po’ perché l’emergenza ha spiazzato il mondo e un po’ perché il mondo del calcio è un volgo disperso che visione non ha.

Si spacci pure il rientro di Cristiano come il segnale dal cielo che persino Claudio Lotito invocava; ci si turi il naso di fronte alle reclusioni "di gregge" imposte alle rose dei club; si riparta dagli allenamenti individuali; si isolino e purifichino le arene; prima o poi arriverà, però, il momento fatidico della discesa in campo e allora come la metteremo con le "distanze sociali", il Piave su cui la scienza non transige?

Senza trascurare i dilettanti, spesso (e non sempre per colpa loro) allo sbaraglio. Ricapitolando: adelante, Pedro, ma con juicio. E quando si discute di contratti tv, non sarebbe male citare (posso?) i diritti degli abbonati "pagatori", nella speranza che Emittenti e Leghe non si offendano. Anche perché, a leggere Moana Pozzi raccontata da Edmondo Berselli, siamo un Paese "molto libero in quanto è vietato tutto ma si può fare ogni cosa".

