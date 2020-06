Il Comitato Tecnico-scientifico boccia (per ora) la quarantena soft: "Serve cambiare la legge"

Giorgio Chiellini in una seduta d'allenamento, Getty Images

Niente riduzione da 14 a 4 giorni per la quarantena di gruppo in caso di posività di un singolo giocatore. Il CTS chiede di aspettare l'effettivo inizio del campionato e capire cosa succederà. E, soprattutto, bisognerà cambiare la legge dopo l'ultimo DPCM emanate dal Presidente Conte. Intanto, è a rischio Pordenone-Venezia per la positività di Gian Filippo Felicioli.

Quarantena soft? No! Lo avevano chiesto le squadre, l'aveva chiesto il Presidente della FIGC Gabriele Gravina, ma il Comitato Tecnico-scientifico ha bocciato questa possibilità. Almeno per le prossime settimane, nella “prima fase” del ritorno al campionato.

I club, di comune accordo con la Federazione, volevano chiedere di modificare il periodo di quarantena da 14 a 4 giorni, potendo permettere gli allenamenti a chi fosse risultato negativo ai test, ma per il CTS - che ha consegnato il verbale al Governo - è giusto rispettare i termini standard per la quarantena (14), almeno per questi primi giorni.

Così facendo si rischia di dire addio al campionato in caso di positività, con tutte le reazioni del caso. Ricordiamo: playoff/playout se la sospensione dovesse arrivare prima del 20 giugno o comunque dopo la prima giornata, mentre verrà utilizzato l'algoritmo per determinare la classifica finale se la sospensione dovesse avvenire dopo la seconda giornata.

Il Comitato Tecnico-scientifico chiede dunque di aspettare ma, aggiunge la Gazzetta dello Sport, c'è anche un problema giuridico. Perché, una volta arrivate le segnalazioni della FIGC e valutata positivamente la cosa, sarà necessario anche cambiare la norma attualmente vigente. Stando al DPCM, l'ultimo del 16 maggio, non può essere modificato il periodo di quarantena preventiva e quindi non si potrà ottenere una riduzione del periodo di isolamento.

E Pordedone-Venezia? A rischio rinvio

Dagli ultimi test, è risultato positivo al covid Gian Filippo Felicioli del Venezia al quinto ciclo di test. Positività riscontrata anche al sesto tampone effettuato nella mattinata di lunedì 15 giugno, da asintomatico, mentre è risultato negativo tutto il resto della squadra oltre allo staff medico del club lagunare. La squadra era stata messa in isolamento fiduciario dopo la notizia della positività di Felicioli e si attende di sapere come andrà a finire ora perché sabato 20 giugno è prevista Pordenone-Venezia allo stadio Nereo Rocco di Trieste. Partita da rinviare?

