Il CTS dà l'ok alla FIGC: abolita la quarantena di squadra con un positivo

La modifica chiesta dalla Federcalcio è stata accolta dal Comitato Tecnico Scientifico: in caso di positività ad andare in isolamento sarà solo il giocatore positivo mentre il resto della squadra sarà sottoposto a tampone per vedere se ci sono altri contagi. Lo riporta l'ANSA.

Il calcio italiano sposa così il modello Bundesliga: niente quarantena di squadra, ma individuale, con test e via libera al resto della squadra in caso di risultati negativi. Dopo le discussioni delle ultime settimane, il CTS dà un via libera fondamentale, considerando che l’obbligo di quarantena era ritenuto da molti l’ultimo ostacolo alla conclusione del campionato.

Come spiega Repubblica, la mattina della prima partita successiva al rilevamento di un positivo nel gruppo squadra (calciatore o collaboratore che sia), a tutti gli altri sarà fatto un tampone dall’esito rapido, di modo da riscontrare eventuali altri contagi, con stop per gli eventuali altri positivi e via libera al resto della squadra. Insomma, la formula per consentire alla Serie A di arrivare a una conclusione ora è realtà.

