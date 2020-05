Il Milan attende l'ok per i test, solo dopo il via agli allenamenti. Richiamati Ibrahimovic e Kessié

Il club rossonero attende l'avvio a procedere da parte delle ASP locali per effettuare tamponi e test sierologici ai propri giocatori. La speranza è quella di aver terminato il tutto entro il week end per cominciare poi le sedute individuali. Richiamati intanto Ibrahimovic e Kessié che erano gli ultimi ad essere rimasti all'estero.

Anche il Milan sta lavorando alla ripresa, ma non ci sarà il ritorno a Milanello almeno fino al week end. Prima, da disposizioni dell'Ufficio per lo sport governativo, il club dovrà sottoporre i propri giocatori ai tamponi o test sierologici per evidenziare eventuali positività, solo dopo arriverà il semaforo verde per effettuare la ripresa degli allenamenti.

E prima di procedere, il Milan attende l'autorizzazione a procedere dalle ASP locali per effettuare tutti i tamponi del caso ai giocaotri che intendono ricominciare con le sedute di allenamento (che sarebbero comunque individuali e facoltative). Il club rossonero spera di avere il tutto entro le prossime 24 ore, anche il materiale per lo screening, e operare i test entro la fine della settimana.

Richiamati Ibrahimovic e Kessié

Intanto, sono stati richiamati ufficialmente gli ultimi due giocatori che erano rimasti all'estero dopo l'annuncio del lockdown. Franck Kessié e Zlatan Ibrahimovic. Il primo è 'fermo' in Costa d'Avorio in attesa del primo volo disponibile che lo possa riportare in Italia, il secondo sta organizzando il volo di ritorno e dovrebbe rientrare entro il week end. I due dovranno comunque osservare 14 giorni di quarantena preventiva come prevista dal protocollo per rientrare in Italia. Al Milan un po' tutti sperano nel ritorno di Ibra che potrà essere decisivo nel finale di campionato, con lo svedese che sfrutterà le prossime ore anche per parlare del probabile rinnovo.

