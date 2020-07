Il Milan di Germania? L'Ingolstadt! La Puma disegna una maglia uguale per la stagione 2020-21

La Puma, nei passati giorni, ha presentato la prima maglia dell'Ingolstadt per la stagione 2020-2021. Una divisa che ricorda molto quella del Milan....

La nuova stagione, in pratica, deve ancora cominciare, ma già moltissime squadre hanno presentato le divise per l'annata 2020-21. Bisogna riempire gli store online e “preparare” i propri tifosi al nuovo look.

Dall'Inter al Barcellona, tanti top club europei hanno fatto così, presentando la nuova linea per la stagione 2020-2021. L'ha fatto negli ultimi giorni anche l'Ingolstadt, club che ha tentato la promozione alla Zweite Liga, fallendo però l'obiettivo nella finale spareggio contro il Norimberga. Ma perché citiamo proprio l'Ingolstadt? Semplice... Basta vedere la sua divisa.

All'Audi Sportpark, presso lo store ufficiale dell'Ingolstadt, ecco la prima maglia della squadra bavarese, maglia che ricordava tanto quella del Milan. Non è un caso che il club tedesco, come il Milan, condivida lo stesso sponsor tecnico: la Puma. Sui social è scattata un po' di ironia, con alcuni tifosi che non hanno visto proprio di buon occhio questa particolare “somiglianza”.

