Il Milan riparte da Rangnick e Nagelsmann: i rossoneri diventeranno il Lipsia d'Italia?

Secondo la Gazzetta dello Sport i rossoneri avranno un'anima tedesca dalla prossima stagione. Rangnick, a cui verrà probabilmente affidato il ruolo di direttore dell'area tecnica, avrebbe indicato come nuovo allenatore Julian Nagelsmann, quest'anno alla guida del Lipsia e artefice del miracolo Hoffenheim. Quale futuro attendersi per il club in campo e in società?

A lanciare l'indiscrezione di mercato è stata la Gazzetta dello Sport. Ralf Rangnick arriverà al Milan, e questo si sospettava da tempo, ma non nel ruolo di allenatore, bensì in quello di direttore tecnico. Sulla panchina dei rossoneri, a raccogliere l'eredità di Stefano Pioli, potrebbe esserci un suo pupillo: Julian Nagelsmann, 32enne allenatore di quel Lipsia che ha preso in mano nell'estate 2019 sostituendo proprio Rangnick. I due potrebbero ritrovarsi insieme a Milano in tempi molto brevi. Cerchiamo di capire con quali conseguenze. Ma prima, conosciamo più da vicino Nagelsmann.

Julian Nagelsmann, qualche curiosità

classe 1987, si è ritirato dal calcio giocato a soli 21 anni a causa di una serie di infortuni al ginocchio;

è un allenatore giovanissimo: eppure ha già alle spalle diverse esperienze importanti;

a inizio carriera è stato collaboratore di Thomas Tuchel nelle giovanili dell'Augsburg;

nel 2016-17 ha trascinato l'Hoffenheim alla prima, storica qualificazione in Champions League della sua storia;

nell'estate 2019, chiamato da Ralf Rangnick, ha iniziato la sua avventura alla guida del Lipsia;

prima della sosta forzata a causa della pandemia di Covid-19, il Lipsia era terzo in Bundesliga a -5 dal Bayern Monaco capolista;

in Germania è già stato soprannominato il baby Mourinho.

Julian Nagelsmann Credit Foto Getty Images

La carriera di allenatore di Nagelsmann

Stagione Squadra Risultati ottenuti 2015-16 (da febbraio) Hoffenheim 15° in Bundesliga (salvezza) 2016-17 Hoffenheim 4° in Bundesliga (qualificato ai playoff di Champions) 2017-18 Hoffenheim 3° in Bundesliga (qualificato a fase a gironi di Champions) 2018-19 Hoffenheim 9° in Bundesliga 2019-20 Lipsia 3° in Bundeliga e ai quarti di Champions *

* prima della sosta a causa dell'emergenza Coronavirus

Un 4-4-2 con variazioni sul tema

Artefice del miracolo Hoffenheim, trascinato in Champions League per due anni consecutivi (2016-17 e 2017-18), Nagelsmann è il prototipo dell'allenatore moderno. In patria qualcuno lo ha già ribattezzato baby Mourinho, ma il paragone con lo Special One (che ha eliminato agli ottavi di Champions a febbraio) regge poco almeno dal punto di vista tattico. Nagelsmann, infatti, oltre al pressing molto alto predilige il gioco in verticale e un giro palla molto rapido. Nel corso della sua ancora breve ma intensa carriera ha schierato le sue squadre in diversi moduli: quello di partenza è un classico 4-4-2 che tuttavia, in base alle caratteristiche degli avversari e della partita, si trasforma in uno schema fluido con la difesa a tre (3-2-3-2 o 3-4-2-1). E attenzione agli uomini: difficilmente Nagelsmann punta sempre sugli stessi undici, ma ama ruotare la rosa a sua disposizione. Fermo restando che alla spina dorsale del suo Lipsia (vedi Upamecano, Sabitzer e Werner) non rinuncia quasi mai.

Come cambia la linea di comando

Se il Milan sarà davvero targato Rangnick-Nagelsmann (una coppia tutta tedesca tra scrivania e campo che rappresenta un inedito per la Serie A), assisteremo a una vera e propria rivoluzione anche dal punto di vista societario con l'inevitabile ridefinizione dei ruoli attuali. A tenere in mano le redini sarà ovviamente l'amministratore delegato Ivan Gazidis e subito sotto di lui un ruolo di enorme responsabilità verrà affidato proprio a Rangnick. A questo proposito è bene precisare che l'ingresso del manager come direttore dell'area tecnica e non solo come allenatore potrebbe essere un buon segnale, il segnale che finalmente il Milan ha intrapreso una strada e quella intende seguire. Impensabile, infatti, che al 61enne originario di Backnang non vengano concessi almeno tre anni di tempo per imbastire un progetto. Tradotto: Rangnick non sarà strettamente legato al sottilissimo filo dei risultati che tante vittime ha fatto tra i rossoneri negli ultimi 6 anni, dall'esonero di Massimiliano Allegri in poi.

Ivan Gazidis Credit Foto Getty Images

L'ipotetico nuovo organigramma rossonero

Proprietario: Elliott

Presidente: Paolo Scaroni

Amministratore delegato: Ivan Gazidis

Direttore dell'area tecnica: Ralf Rangnick

Direttore sportivo: Frederic Massara

Responsabile dell'area scouting: Geoffrey Moncada

La prima missione è costruire una squadra giovane, che giochi un calcio veloce, più veloce rispetto a quello che si vede abitualmente in Italia, più simile al modello inglese o a quello dell'Ajax. La seconda riguarda il nuovo stadio: San Siro ha un grande nome, ma è totalmente obsoleto per il calcio [Paolo Scaroni, presidente del Milan]

Che Milan vedremo?

Arriviamo dunque al cuore della questione, la domanda che più interessa senza dubbio ai tifosi del Milan ma più in generale a tutto il movimento. Che Milan vedremo nei prossimi anni? Dare certezze è impresa ardua, ma utilizzando la logica e analizzando le mosse di Gazidis la risposta è presto detta: i rossoneri ambiscono a diventare un club con i conti in ordine e in grado di autofinanziari sul mercato, con uno stadio di proprietà e una squadra composta per la quasi totalità da giovani di prospettiva dall'ingaggio abbordabile (basta leggere i nomi dei giocatori accostati ai rossoneri in queste settimane per farsi un'idea). Un Milan che difficilmente vedremo lottare per lo scudetto, ma che avrà come obiettivo primario e a brevissimo termine quello di tornare in Champions League. Per diventare un club appetibile e - perché no - attirare un proprietario in carne e ossa che dia il via a un nuovo ciclo. Perché quella di Elliott - è bene ricordarlo - altro non può essere considerata che una parentesi.





