Il Napoli si trasferisce a Castel di Sangro: niente preparazione a Dimaro in estate

Come era prevedibile, il Covid-19 ha cambiato tante dinamiche: ecco che il Napoli ha dovuto cambiare la sede del ritiro precampionato del prossimo anno, passando da Dimaro a Castel di Sangro.

Niente ritiro precampionato a Dimaro questa volta per il Napoli. Ormai, la località del Trentino, era diventata meta classica dell'estate napoletana, con moltissimi tifosi al seguito da ogni parte di Italia per stare a contatto con i giocatori della squadra azzurra (il sodalizio durava da 7 anni). Il Covid-19 e lo spostamento delle date del campionato hanno però obbligato il club ad optare per un'altra soluzione in vista della preparazione per la stagione 2020-2021.

'Per quest'anno si cambia spiaggia e mare' per citare una vecchia canzone, e il Napoli si trasferirà in Abruzzo, più precisamente a Castel di Sangro per effettuare la preparazione precampionato. Proprio nei giorni scorsi Aurelio De Laurentiis ha vistato lo stadio Teofilo Patini, lo stadio che ospitava le partite casalinghe della Castel di Sangro negli anni '90 in Serie B. Insieme a De Laurentiis erano presenti anche il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, l'assessore Mauro Febbo (attività produttive) e Gabriele Gravina, Presidente della Federcalcio ma che fu anche presidente della Castel di Sangro (dal '92 al '96 e dal '98 al 2000) negli anni di Serie C1.

Serie A De Laurentiis show: "il Napoli è l'anti-Juve, Gattuso l'ho scelto io; con Messi ce la giochiamo" IERI A 09:24

Play Icon WATCH Napoli, che festa per la Coppa Italia! Migliaia di tifosi in piazza dopo il successo sulla Juventus 00:02:23

Coppa Italia Gennaro Gattuso, l'uomo dei sogni: in 6 mesi ha cambiato il Napoli e cancellato Sarri 18/06/2020 A 17:33