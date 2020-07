Il "Pairetto sei scarso!" costa caro a Soriano: due giornate al centrocampista del Bologna

Due turni di squalifica per il centrocampista del Bologna che, durante la partita contro l'Inter, si è espresso così nei confronti dell'arbitro Pairetto. Una giornata invece per gli interisti D'Ambrosio e Bastoni e per i napoletani Demme e Koulibaly.

Il Giudice Sportivo ha squalificato RobertoSoriano, centrocampista del Bologna, per due turni per "espressione irriguardosa" verso l'arbitro Pairetto. Durante il match contro l'Inter, era stato proprio il direttore di gara a specificare al ds rossoblù Bigon che il centrocampista gli aveva detto: "Sei scarso" e per questo aveva estratto il cartellino rosso dopo un duro confronto a seguito di un fallo fischiato nei pressi del limite dell'area di rigore. Salterà così i due derby emiliani contro Sassuolo e Parma.

Un turno di stop per i due interisti Bastoni e D'Ambrosio che salteranno la trasferta di Verona, mentre il Napoli affronterà il Genoa senza Demme e Koulibaly.

Squalifica di una giornata anche per Carboni (Cagliari), Thiago Cionek (SPAL), Palomino (Atalanta), German Pezzella (Fiorentina) e Sema (Udinese).

