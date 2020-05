Il Parma dà l'ok agli allenamenti individuali, la SPAL preferisce aspettare il protocollo

Parma training 2019 - Imago pub only in ITAxGERxSUIxAUT

Si chiude il quadro in Emilia Romagna: anche il Parma si attiva per garantire gli allenamenti individuali ai propri tesserati, mentre la SPAL ha detto no alla ripresa fin quando non ci sarà il protocollo medico-sanitario.

Dopo Sassuolo e Bologna, anche il Parma dà conferma dell'imminente ripresa degli allenamenti a seguito dell'ordinanza della Regione Emilia-Romagna. Non c'è ancora una data fissata, ma dalla prossima settimana il Parma metterà a disposizione il Centro sportivo di Collecchio a tutti i suoi tesserati per le sessioni di allenamenti, sessoni che dovranno però essere individuali.

Il Parma Calcio 1913, tenuto conto dell’ordinanza della Regione Emilia-Romagna del 30/04/2020 che consente a partire dal 4 maggio “l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti (…) nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali”, comunica che dalla prossima settimana gli atleti della prima squadra potranno avvalersi, su base volontaria, dell’opportunità di utilizzare il Centro Sportivo di Collecchio per attività motoria individuale, previo rispetto del protocollo sanitario e del regolamento di utilizzo elaborato in collaborazione con i medici del Club

La SPAL va invece controtendenza e il club ferrarese ha detto no alla ripresa degli allenamenti fin quando non verrà ufficializzato il protocollo medico-sanitario già stilato da tempo da FICG e Lega Calcio Serie A, ma ancora al vaglio della task force medica di supporto al Ministero della Salute e del Governo.

SPAL srl comunica che relativamente all’ordinanza emessa dalla presidenza regionale dell’Emilia-Romagna di giovedì 30 aprile l’attività della prima squadra biancazzurra rimarrà sospesa in attesa del protocollo sanitario e delle norme sulla definizione di ripresa delle competizioni sportive. [Il comunicato]

Delle squadre di Serie A tra quelle dell'Emilia-Romagna, dunque, la posizione della SPAL è quella più conservatrice.

