Il Parma sogna con una tripletta di Cornelius! Il Toro torna alla vittoria: 1-0 grazie a Belotti

Sospiro di sollievo per il Toro che trova la vittoria in casa contro l'Udinese, successo che mancava dal 12 gennaio scorso. Il Parma invece sogna l'Europa con il 4-1 di Genova: a tutta Cornelius che raggiunge quota 11 gol in campionato.

Torino-Udinese 1-0 (16' Belotti)

Ossigeno puro. Il Torino supera l'Udinese grazie a un gol di capitan Belotti e ritrova la vittoria che mancava da cinque mesi e mezzo, allontanando i fantasmi di una zona retrocessione che si era fatta sempre più incombente. Decisive anche le parate di Sirigu nel primo tempo. Continua invece il digiuno dell'Udinese, che perde anche Mandragora e mantiene solo tre punti sulla terzultima.

Belotti, Izzo - Torino-Udinese - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Genoa-Parma 1-4 (18', 33' e 53' Cornelius; 59' rig. Iago Falque; 87' Kulusevski)

Un super Parma annienta il Genoa a Marassi. 4-1 senza repliche, con Cornelius grande protagonista con una tripletta. Iago Falque prova a riaprire il match su rigore, ma Kulusevski chiude l'incontro sul finale. La squadra di D'Aversa sale a quota 39 e sogna l'Europa, la banda di Nicola rimane quartultimo a pari punti col Lecce.

Kulusevski - Genoa-Parma - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

SPAL-Cagliari 0-1 (90+3 G.Simeone)

giocata alle 19:30

Sei sconfitte e tre pareggi. Il magro bottino del Cagliari nel 2020 stava per essere rimpinguato da un altro misero punto fino al 93’ del match soporifero del Mazza. Poi una ribattuta del portiere della SPAL e la prima azione degna di nota del tandem Joao Pedro-Simeone ha firmato il primo successo dell’anno dei rossoblù e la prima gioia per Walter Zenga, subentrato a Rolando Maran prima del lockdown. Il tap-in del Cholito rompe la maledizione del Cagliari e inguaia la SPAL, coriacea in difesa, ma troppo timida in attacco. Sette punti dalla salvezza a 11 giornate dalla fine sono una (quasi) condanna per Di Biagio.

Giovanni Simeone - SPAL-Cagliari - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

La classifica della Serie A dopo 27 giornate

Juventus 66 punti, Lazio* 62, Inter* 57, Atalanta* 51, Roma* 45, Napoli 42, Parma e Milan 39, Hellas Verona 38, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo* 32, Fiorentina e Torino 31, Udinese 28, Sampdoria* 26, Genoa e Lecce 25, SPAL 18, Brescia 17.

*con una gara in meno

