Il Sassuolo tornerà ad allenarsi il 4 maggio: le sedute saranno individuali e facoltative

Con un comunicato ufficiale, il Sassuolo ha spiegato le modalità di ripresa degli allenamenti. Ci sarà un massimo consentito di 6 atleti al lavoro all'ora, suddivisi nei 3 campi del centro sportivo Mapei. Saranno sessioni individuali e facoltative, tanto che non ci sarà lo staff tecnico ad accompagnare gli allenamenti.

Qualcosa si sta muovendo e dopo l'ordinanza della Regione Emilia-Romagna, il Sassuolo ha dato l'ok ai suoi tesserati di potersi allenare presso il centro sportivo del Mapei Football Center. Saranno sessioni individuali, per riprendere il tono muscolare, e soprattutto facoltative. Il club, infatti, non obbliga nessun suo giocatore a riprendere “per forza” gli allenamenti, tanto che non ci sarà lo staff tecnico ad accompagnare le sedute.

A seguito dell’Ordinanza del 30 aprile 2020-Decreto 74/2020 della Regione Emilia Romagna con la quale, a far data dal 4 Maggio p.v., saranno consentiti, in strutture a porte chiuse, gli allenamenti in forma individuale di atleti professionisti, anche di discipline sportive non individuali, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, U.S. Sassuolo Calcio comunica che, a partire da lunedì 4 Maggio, sarà concesso ai calciatori professionisti di U.S. Sassuolo Calcio l’utilizzo dei campi del Mapei Football Center per sedute individuali facoltative

È comunque un primo passo verso la ripresa, soprattutto perché parliamo di atleti che non si allenano da due mesi. Il Sassullo ha indicato che ci sarà un massimo consentito di 6 atleti all'ora, suddivisi in tre campi.

Sarà consentito agli atleti esclusivamente l’accesso ai campi, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, mentre resteranno interdetti gli accessi alla struttura del Centro Sportivo (spogliatoi, palestre, uffici)

Alle sedute individuali, che si articoleranno nell'arco delle mattinate, dal lunedì al venerdì, con l'utilizzo di tre campi, presenti 6 atleti all'ora (un atleta per ogni metà campo), non presenzierà lo staff tecnico mentre sarà garantito un presidio sanitario di emergenza

