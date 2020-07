Il Siviglia si qualifica alla prossima Champions: festeggia anche il Milan, sarà riscattato Suso

Le clausole parlavano chiaro: con la qualificazione alla Champions League 2020-2021, il Siviglia avrebbe dovuto riscattare obbligatoriamente Suso. Così sarà, con gli andalusi che verseranno nelle casse del Milan circa 24 milioni tra la l'importo del riscatto e i bonus per l'acquisto definitivo del classe '93.

Festeggiano Siviglia e Atlético Madrid. Le due squadre, entrambe appaiate al 3° posto con 66 punti, sono matematicamente qualificate alla prossima fase a gironi della Champions League grazie al ko interno del Villarreal che è caduto contro la Real Sociedad per 2-1. Con ancora due giornate da disputare, e con 6 punti a disposizione, il Sottomarino giallo non potrà più raggiungere il 4° posto.

Liga Ocampos, Farinos, Bilica contro Sheva, Palacio: i portieri improvvisati che hanno fatto la storia 07/07/2020 A 17:30

Una grande rimonta per i colchoneros che erano fuori dalle prima quattro del campionato prima del lockdown, una conferma per il Siviglia che era già nei piani alti e ritrova la qualificazione alla Champions dove mancava dalla stagione 2017-2018. Annata in cui conquistò il suo miglior piazzamento nella massima competizione europea, con la qualificazione ai quarti di finale di quella edizione.

Al netto di chi va in Champions e chi no tra le squadre spagnole, chi festeggia questa sera è anche il Milan. Sì perché, con la qualificazione matematica degli andalusi, si formalizza il riscatto di Suso da parte del Siviglia: c'era il riscatto obbligatorio in caso di qualificazione in Champions League. Ora il club rossonero guadagnerà 24 milioni tra l'importo del riscatto e i bonus. Una bella cifra da investire sul mercato per la prossima stagione per nuovi innesti e per confermare qualche big.

Play Icon WATCH Pioli: “Ibrahimovic è normale che si arrabbi, voleva far meglio. Non è l’ora dei rimpianti” 00:01:46

Liga Ricordate Ocampos? È un fantastico portiere: sua la parata decisiva nella vittoria 1-0 del Siviglia 07/07/2020 A 17:00