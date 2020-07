Nel giorno del record di presenze di Buffon la Juventus si aggiudica il derby con il Torino e sale a +7 sulla Lazio in classifica. Reti di Dybala, Cuadrado, Ronaldo alla prima punizione vincente in Italia e autogol di Djidji. Gol della bandiera granata per Belotti: 4-1 severo per la banda Longo.

Nel giorno in cui l'highlander Gigi Buffon riscrive la storia del calcio italiano la Juventus piega il Torino nel derby della Mole e ribadisce, se mai ce ne fosse stato bisogno, di essere la squadra più forte del campionato. Già, ora il +7 in classifica assume i contorni dell'Everest da scalare per una Lazio che dovrà peraltro fronteggiare il Milan di Zlatan Ibrahimovic priva degli attaccanti titolari Immobile e Caicedo. Anche se dovesse ricucire a +4, in ogni caso, contro la banda Sarri sembra esserci davvero poco da fare considerando il trend...

Il tabellino

Serie A Juventus-Torino in Diretta Tv e Live Streaming DA UN' ORA

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Bentancur, Pjanic (49’ Matuidi), Rabiot; Bernardeschi (55’ Douglas), Dybala (80’ Higuain), Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Torino (4-4-2): Sirigu; De Silvestri (80’ ‘Edera), Izzo, Lyanco, Bremer (84’ Djidji); Aina (84’ Ansaldi), Meité, Lukic, Berenguer; Verdi (68’ Millico), Belotti. All. Longo

Gol: 3’ Dybala, 29’ Cuadrado, 61’ Ronaldo, 87’ aut. Djidji; 50’ Belotti

Ammoniti: Bonucci, Pjanic, de Ligt, Dybala; Izzo, Aina

La cronaca in 12 punti chiave

Minuto 2: GOOOL!! DYBALA!!! Serpentina e conclusione che, deviata da Izzo, beffa Sirigu!!! Era stato Cuadrado ad avviare l'azione!

Minuto 12: BENTANCUR!! Colpo di testa appena a lato su corner dalla destra!!! LA JUVE SFIORA IL 2-0!

Minuto 16: VERDII!!!!! TIRO CROSS PERICOLOSO!!! Sfiora il palo!! OCCASIONE TORO!

Minuto 18: SIRIGU!! Ci mette i guantoni su RONALDO! POi Bernardeschi sbaglia la rovesciata da comoda posizione!

Minuto 29: GOOOOOOL!! CUADRADO!! Dribbling sull'imbarazzante Lyanco e diagonale secco!! Ripartenza condotta da uno straripante RONALDO!!

Minuto 49: RIGORE PER IL TORINO CON L'AUSILIO DEL VAR!! AMMONITO DE LIGT!

Minuto 50: GOOOL!! CHE SASSATA DI BELOTTI! 2-1!!! TUTTO RIAPERTO!!

Minuto 51: ANNULLATO IL GOL DI VERDI!! Per OFFSIDE di Belotti!! MA IL TORO C'è!

Minuto 56: Fuori BERNARDESCHI, dentro DOUGLAS che per poco non beffa Sirugu con solita traccia a giro!

Minuto 62: GOOOOL!! RONALDOOOOOOO!!!! Su punizione a giro.... La prima con la maglia della Juventus!!!!! 3-1!!!

Minuto 73: Episodio dubbio in area della Juventus, pestone "involontario" ma pur sempre pestone di Cuadrado su Belotti!

Minuto 87: DJIDJI!!!!! AUTOGOL GOFFO SU cross di DOUGLAS!!! 4-1!

MVP

Cristiano RONALDO – Primo tempo da rifinitore poi si mette in proprio e autografa la prima magia su calcio di punizione scacciando la maledizione. Ingiocabile

L'angolo del Fancalcio

PROMOSSO: Juan CUADRADO – Super performance del miglior terzino destro della Serie A. Attento dietro (al netto di quel possibile fallo su Belotti in area, episodio comunque dubbio), straripante davanti come al solito. Splendido il gol del provvisorio 2-0.

BOCCIATO: DJIDJI– Entra ed è subito autogol: impatto goffo e sciagurato.

Play Icon WATCH Sarri: "Il derby è sempre più importante per il Torino. Giocare di pomeriggio? È un errore" 00:01:55

Serie A Juventus, Lazio e Inter: tutte le sfide per lo Scudetto dal 20 giugno al 2 agosto DA UN' ORA