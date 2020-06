Il Torino respira: 1-0 all’Udinese firmato Belotti e vittoria dopo cinque mesi

Un gol del capitano nel primo tempo e le parate di Sirigu portano tre punti d'oro alla squadra granata, che non vinceva dal 12 gennaio. L'Udinese continua il digiuno e mantiene solo tre punti sulla zona retrocessione.

Ossigeno puro. Il Torino supera l'Udinese grazie a un gol di capitan Belotti e ritrova la vittoria che mancava da sette partite e cinque mesi e mezzo (1-0 al Bologna il 12 gennaio), allontanando i fantasmi di una zona retrocessione che si era fatta sempre più incombente. Decisive anche le parate di Sirigu nel primo tempo per fermare un Udinese che con un pareggio non avrebbe rubato niente. Continua invece il digiuno bianconero, con Gotti che perde anche Mandragora per un infortunio al ginocchio e mantiene solo tre punti sulla terz'ultima.

Il tabellino

Torino-Udinese 1-0

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Meitè, Berenguer; Edera (65’ Ola Aina); Zaza (76’ Lukic), Belotti. All. Longo.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio (76’ Becao), Nuytinck, Samir (76' Teodorczyk); Stryger Larsen, De Paul, Mandragora (54’ Jajalo), Fofana, Sema; Okaka, Nestorovski (54’ Lasagna). All. Gotti.

Arbitro: Maresca

Marcatori: 26' Belotti

Assist: Edera

Ammoniti: Meitè, Edera, Fofana, De Paul

La cronaca in 5 momenti chiave

14’ – PALO UDINESE. Azione manovrata sulla sinistra, con Sema che mette il pallone in mezzo: Nestorovski la sfiora appena, poi arriva Stryger Larsen che calcia sul palo esterno da pochi passi.

17’ - GOL DEL TORINO. Edera sfonda centralmente in contropiede, poi serve sulla sinistra Belotti, che controlla e spara forte col mancino da pochi passi: tiro sul primo palo, ma Musso riesce solo a deviare. Toro avanti.

26’ – SUPER SIRIGU. Gran destro dal limite di Fofana, il portiere del Torino si allunga e devia in angolo: intervento pregevole.

42’ – ANCORA SIRIGU. Colpo di testa da pochi passi di De Maio, il numero 1 granata dice ancora di no e salva il vantaggio.

89’ - MUSSO PARA SU BELOTTI! Gran botta mancina del Gallo, il portiere dell'Udinese tiene vivi i suoi.

MVP

Andrea BELOTTI - Gol di prepotenza per rompere il digiuno personale e quello di squadra. Nel finale Musso gli nega la doppietta, per il resto si sbatte a tutto campo facendo producendo la solita mole di lavoro sporco.

L'angolo del Fantacalcio

Promosso: Salvatore SIRIGU - Sui tre punti ritrovati c'è la firma indelebile del portiere granata, che nel primo tempo si supera sulla botta da fuori di Fofana e sul colpo di testa ravvicinato di De Maio.

Bocciato: Ilija NESTOROVSKI - L'Udinese crea diversi pericoli ma non certo con lui protagonista. Eccetto una mezza spizzata prima del palo di Stryger Larsen produce davvero poco. Sostituzione inevitabile.

Il momento social del match

