Il viceministro della salute Zampa: “Non c’è ostilità nei confronti del calcio"

La Sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, ha rilasciato una lunga dichiarazione ripresa dall’ANSA circa il Protocollo da adottare per consentire la ripresa del campionato di Serie A di calcio: tra i punti fermi lo stop di tutta la squadra in caso di un contagio, oppure la possibilità che siano i medici delle società ad assumersi le responsabilità dell’attuazione del protocollo.

Così Zampa: “Se c’è un contagiato, si manda in quarantena la squadra per due settimane, quindi si sospende per 15 giorni, bisogna evitare questo. Con uno sforzo abbiamo anche dimostrato che non c’è stata mai ostilità nei confronti del calcio, ma una grande capacità anche da parte del Comitato tecnico-scientifico“.

Prosegue la Sottosegretaria: “Il Comitato tecnico scientifico ha chiesto modifiche al protocollo FIGC prevedendo la garanzia che se un giocatore dovesse risultare positivo, la squadra e tutto lo staff tecnico devono andare in quarantena oppure che siano i medici delle società ad assumersi le responsabilità dell’attuazione del Protocollo. Questa sorta di bolla sterile nella quale si andrebbero a trovare, sia un elemento di garanzia per tutti, a partire dalla salute di queste persone.

