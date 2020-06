Il virologo Bassetti: "Il virus si è indebolito, presto potremmo riaprire gli stadi al pubblico"

Il virologo del San Martino di Genova condivide il pensiero del professor Zangrillo sull'indebolimento del coronavirus. "Se riaprono cinema e teatri, potrebbero riaprire anche gli stadi, ovviamente con il giusto distanziamento".

Matteo Bassetti, direttore della clinica Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova, si schiera al fianco di Alberto Zangrillo, primario dell'unità operativa di anestesia e rianimazione del San Raffaele di Milano: il virologo concorda con le osservazioni sulla ridotta capacità riproduttiva e infettiva del coronavirus, una situazione che, a suo avviso, permetterebbe la riapertura parziale degli stadi durante la ripresa estiva della Serie A, con ingresso di pubblico ridotto e distanziato in maniera opportuna in tribuna.

"Condivido le parole di Zangrillo. La cosa più importante è che l'osservazione clinica, di chi non è seduto in scrivania ma è sul campo, dice che i malati sono diminuiti. Poi perché se sia successo perché il virus abbia perso carica virale o perché l'organismo si sia adattato sono tutte ragioni valide e che dovranno essere dimostrate. Il dato di fatto è però un'evidenza clinica, il virus si è indebolito, chi la critica dovrebbe farsi un giro nei nostri ospedali. Non voglio dare false speranze però potrebbe anche darsi che questo virus si sia adattato all'ospite e adesso saremo più capaci di difenderci".

Tifosi allo stadio? Questo non lo so, però è evidente che se riaprono cinema e teatri, con i distanziamenti necessari potrebbero riaprire anche gli stadi, ovviamente con le giuste misure. In Italia alcuni stadi hanno la possibilità di fare distanziamento vero. Spero e mi auguro che arrivi presto una normalità, c'è bisogno di tornare a parlare di altre cose che non siano il COVID-19 e il calcio è una di queste, non possiamo parlare solo di ricoverati e di morti.

