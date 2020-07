Immobile e Ronaldo: era da 69 anni che due bomber non raggiungevano quota 30 gol in Serie A

La sfida per la classifica marcatori resta incerta, con Ronaldo che appaia Immobile grazie alla doppietta dello Stadium. Entrambi hanno raggiunto quota 30 gol in Serie A, non capitava - a due giocatori diversi nello stesso campionato - dalla stagione 1950-1951. Erano Gunnar Nordahl del Milan e István Nyers dell'Inter.

Questa doveva essere la partita Scudetto e, se non altro, ha avvicinato la Juventus al titolo, bianconeri a cui mancano quattro punti ormai per poter festeggiare il 9° Scudetto consecutivo. È stata sicuramente una grande sfida tra bomber però: Cristiano Ronaldo contro Ciro Immobile.

Doppietta del primo che ha raggiunto quota 30 gol in 30 partite di campionato, un gol nel finale per il secondo che ha raggiunto quota 30 in 33 partite. I due si sfidano sia sul lato classifica marcatori della Serie A che per la Scarpa d'oro 2020. Dovesse riuscire nel suo intento, Cristiano Ronaldo diventerebbe inoltre il primo giocatore a vincere la classifica cannonieri di Premier League, Liga e Serie A. Intanto ha raggiunto quota 50 reti nel nostro campionato, così come aveva fatto a suo tempo sia in Premier con il Manchester United che in Liga con il Real Madrid. Inoltre è stato il più veloce a farlo da quando esiste il campionato con 3 punti a partita...

Che dire di Ciro Immobile che ha già conquistato due volte il titolo di cannoniere (uno col Toro e uno con la Lazio), ma non aveva mai raggiunto 30 gol in un singolo campionato, si era fermato a 29... È il quinto italiano a farlo dopo Giuseppe Meazza (31 con l'Inter nel '29/'30), Aldo Giuseppe Borel (31 col Palermo nel '33/'34), Antonio Angelillo (33 con l'Inter nel '58/'59) e Luca Toni (31 con la Fiorentina nel 2005/2006).

Il fatto caratteristico della serata è un altro. È la prima volta da 69 anni che abbiamo due giocatori che arrivano a 30 gol nello stesso campionato. Non accadeva dalla stagione 1950-1951 quando si sfidavano a colpi di gol i bomber di Milan e Inter che, non a caso, erano le due contendenti al titolo.

Vinse il Milan lo Scudetto e Gunnar Nordahl la classifica marcatori con 34 gol, mentre István Nyers si accontentò di farne 31 (4 su rigore) con l'Inter che chiuse al 2° posto.

