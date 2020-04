Immobile sta con Lotito: "Assurdo allenarsi in un parco pubblico e non in una struttura protetta"

L'attaccante della Lazio, intervenuto a Lazio Style Radio, si sfoga a proposito dei provvedimenti presi dal Governo a proposito dello sport.

L'ordinanza del Governo è chiara: dal 4 maggio si potrà tornare a praticare attività motoria individuale anche lontano da casa, mentre per gli sport di squadra bisogna attendere il 18 maggio. E in molti nel mondo del calcio si interrogano sul senso di alcune restrizioni, adducendo come motivazione che correre in un paro pubblico, per un atleta d'elite, è più pericoloso che farlo in un centro sportivo controllato, dove potrebbe isolarsi dagli altri, correre su un terreno idoneo e avendo tanto spazio a disposizione.

Serie A Ancora Lotito: "Le scelte del governo sono illogiche, Immobile e Dzeko corrono a Villa Borghese" IERI A 19:29

In casa Lazio il primo ad alzare la voce è stato Claudio Lotito, segnalando che Ciro Immobile ed Edin Dzeko (collega e rivale della Roma) corrono a Villa Borghese. Prontamente l'attaccante biancoceleste dà seguito alle parole al suo presidente, tramite i microfoni di Lazio Style Radio.

Sono d’accordo e in linea con quello detto dalla società e dai compagni. Lotito ha parlato giusto: possiamo andare a correre io e Dzeko a Villa Borghese e non a Formello dove ci sono sei campi. Assurdo. Nel centro sportivo possiamo allenarci da soli, con tante ingressi ed uscite di servizio. Una situazione discriminatoria. Molti compagni di squadra stanno vivendo il momento da soli, senza famiglia, senza modo di farle rientrare dall’estero. Aspettiamo notizie, speriamo che si possa iniziare e far distrarre la gente. Ho sentito e letto molti commenti di persone che sono per sì, altri per il no. Vogliamo riprendere, con il permesso dello Stato, in massima sicurezza. La gente credo abbia voglia tornare a divertirsi guardando qualcosa in tv come il calcio

Nessuna polemica, solo ricerca di giustizia

Alla base di questa invettiva, comunque, non ci sarebbe la voglia di fare discussioni, ma la necessità di capire il motivo di certe decisioni:

Sono convinto che Lotito, Tare, i miei compagni non stanno facendo polemica. Noi tutti vogliamo solo capire il perché non possiamo allenarci a Formello, ma sì nei parchi pubblici. Se non c’è l’intenzione di ripartire con il campionato ce lo dicessero, anche molti miei colleghi di altre squadre non vedono l'ora di tornare in campo. Di quelli che conosco io, e sono tanti, nessun altro calciatore è contrario alla riapertura. Non voglio fare polemica, ma potrà essere motivo di sfogo, di divertimento per le persone in questo momento difficile. Se ci sono le condizioni, è giusto ripartire

