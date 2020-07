Immobile trascina la Lazio: 3° posto e aggancio all'Atalanta. La Roma vince 2-1. Il Torino è salvo

La Lazio coglie il secondo successo consecutivo espugnando 5-1 il Bentegodi. Verona avanti con un rigore di Amrabat poi Immobile (tripletta e 34° gol in campionato), Milinkovic e Correa. regalano ai biancocelesti 3 punti che valgono l'aggancio all'Atalanta al terzo posto. La Roma batte la Fiorentina con 2 rigori di Veretout. SPAL-Torino 1-1, granata salvi.

Verona-Lazio 1-5 (39' Amrabat rig; 45+5' Immobile rig, 56' Milinkovic Savic, 63' Correa, 85' Immobile, 94' Immobile rig)

Ciro Immobile si riprende la Lazio: l'attaccante biancoceleste firma una fantastica tripletta nel roboante 5-1 della squadra di Simone Inzaghi sul Verona al Bentegodi, sale a quota 34 gol in campionato a -2 dal record di Gonzalo Higuain e consente alla Lazio di agganciare l'Atalanta al terzo posto. L'Hellas dura un tempo: passata in vantaggio al 39' grazie a un rigore di Amrabat, la squadra di Juric viene raggiunta prima dell'intervallo e crolla letteralmente nella ripresa. Per la Lazio a segno anche Milinkovic-Savic e Correa.

Roma-Fiorentina 2-1 (45', 87' Veretout rig, 54' Milenkovic)

La Roma blinda il quinto posto, quello che conduce direttamente ai gironi di Europa League consentendo di saltare i preliminari, grazie a un 2-1 di rigore sulla Fiorentina. L'ex Veretout decide il risultato dal dischetto, prima agli sgoccioli del primo tempo e poi nel finale: giusta la prima decisione dell'arbitro Chiffi e contestata la seconda, un intervento di Terracciano su Dzeko che però aveva già calciato. Di Milenkovic, di testa, il momentaneo pareggio dei viola.

SPAL-Torino 1-1 (57' Verdi, 80' D'Alessandro)

Il Torino ottiene il punto utile per garantirsi la salvezza matematica a due giornate dalla fine del campionato. Contro la SPAL è 1-1: dopo un primo tempo privo di emozioni, un meraviglioso sinistro a giro sotto il sette di Verdi, sblocca il match al 57'. Poi i granata calano d'intensità e si fanno recuperare dal destro incrociato di D'Alessandro al minuto 80. La formazione di Di Biagio, che fa esordire alcuni giovani interessanti, pone fine, così, alla lunga serie di (6) sconfitte consecutive. Una magra consolazione nel solco del destino già segnato alla Serie B.

Cagliari-Udinese 0-1 (2' Okaka)

Seconda vittoria consecutiva per l'Udinese che, dopo il successo sulla Juventus, supera il Cagliari in trasferta grazie al gol di Okaka. La salvezza era arrivata ancor prima di scendere in campo grazie al ko del Lecce, ma gli uomini di Gotti giocano un gran primo tempo alla Sardegna Arena, sfiorando più volte il raddoppio. Nella ripresa si sveglia il Cagliari anche grazie ai cambi ultra offensivi di Zenga: i pericoli maggiori arrivano, però, solo nel finale ma Mattiello e João Pedro non trovano il pareggio. Vince così 1-0 l'Udinese, con il Cagliari a secco di successi da 8 gare consecutive.

