Il portoghese viene risparmiato da Sarri per la Champions, è ufficiale il trionfo dell'attaccante della Lazio.

Ciro Immobile ha vinto la Scarpa d'Oro 2019-20. L'attaccante della Lazio è primo nella classifica speciale dei marcatori in Europa. La notizia non arriva sul campo ma leggendo i convocati di Juventus-Roma: tra questi non figura Cristiano Ronaldo.

Serie A Inzaghi: "Una stagione memorabile, ora pensiamo al secondo posto e alla Scarpa d'Oro di Immobile" DA UN GIORNO

Il campionato del portoghese è ufficialmente finito e Sarri lo risparmia in vista della Champions League e della sfida al Lione. Di conseguenza CR7 chiude questa stagione di Serie A con 31 gol all'attivo mentre l'attaccante della Lazio vince la classifica marcatori con almeno 35 reti (al terzo posto c'è Lukaku, lontanissimo, a quota 23).

Play Icon WATCH Sarri: "Impossibile preparare ora una partita come quella col Lione" 00:02:01

Ciro Immobile è il terzo italiano a vincere la Scarpa d'Oro dopo Totti (2006-07) e Toni (2005-2006). Ora non gli resta che raggiungere l'ultimo obiettivo: appaiare o magari superare Higuain e il suo record di 36 marcature (stabilito nel 2015-16). Per uno scherzo del destino ci proverà proprio a Napoli per ritagliarsi un pezzo di storia della Serie A.

Play Icon WATCH Simone Inzaghi: "Immobile Scarpa d'Oro? Probabile, Cristiano Ronaldo permettendo..." 00:01:04

Serie A Inzaghi: "Scarpa d'Oro ad Immobile sarebbe un premio per la Lazio. David Silva? Dobbiamo migliorare" 29/07/2020 A 22:01