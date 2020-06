Insigne cuore grande: regala un motorino al tifoso del Napoli derubato

Salvatore durante i festeggiamenti per la vittoria di Coppa Italia era stato privato del suo motorino da dei malviventi: il capitano del Napoli lo ha saputo e ha voluto ricompensarlo.

"Grazie Lorenzo Insigne!!!!! Finalmente possiamo svelare il nome del misterioso benefattore che ha regalato il motorino a Salvatore. E sempre forza Napoli!!!".

Eh sì, è stato proprio il capitano del Napoli a far recapitare a casa di Salvatore un motorino nuovo di zecca. Il motivo? Il ragazzo in questione, nel corso dei festeggiamenti seguiti alla vittoria della Coppa Italia da parte del Napoli, era stato rapinato e gli era stato portato via il motorino appunto.

Una vola saputa la notizia Lorenzo Insigne ha voluto ricompensare Salvatore, grande tifoso del Napoli, acquistando un nuovo scooter per lui. Il ragazzo dalla redazione di Radio Marte ci ha tenuto ovviamente a ringraziare il capitano azzurro.

"Ciao Lorenzo, sono Salvatore, sono a Radio Marte e ho ricevuto il tuo bellissimo regalo. Grazie di tutto, forza Napoli e se puoi anche una maglia autografata, un incontro. Se puoi! Grazie!".

