La 35a giornata di Serie A mette sul piatto una serie di temi caldi, dalla testa alla coda della classifica. I nerazzurri di Conte vanno alla ricerca di 3 punti a San Siro contro la Fiorentina anche per rimandare la festa Scudetto della Juventus. La Roma non può permettersi passi falsi contro la già retrocessa SPAL, mentre per il Lecce la sfida contro il Brescia è la classica ultima spiaggia.

1. L'Inter vuole rimandare la festa della Juventus

Reduce dal 2-2 contro la Roma all'Olimpico (non senza strascichi polemici per qualche decisione arbitrale e per lo sfogo di Conte a fine partita), l'Inter torna a giocare a San Siro contro la Fiorentina di Ribery. Una partita che per i nerazzurri riveste un'importanza duplice. Vincere significherebbe innanzitutto scavalcare l'Atalanta e riconquistare il secondo posto solitario con 3 giornate ancora da disputare. Ma non solo. Se Handanovic e compagni riuscissero a portare a casa i 3 punti contro i viola, rinvierebbero almeno di qualche giorno la festa Scudetto della Juventus che, anche vincendo a Udine giovedì sera, non avrebbero la certezza matematica del nono titolo consecutivo.

2. Roma, a Ferrara vietato sbagliare

La vittoria del Milan contro il Sassuolo è un messaggio inequivocabile per la Roma: contro la SPAL, già aritmeticamente retrocessa in Serie B, servono i 3 punti per operare il controsorpasso in classifica sui rossoneri e riprendersi il 5° posto. Un traguardo niente affatto platonico, considerato che vale l'accesso diretto alla fase a gironi di Europa League senza passare dai preliminari che, mai come quest'anno, potrebbero rappresentare una trappola molto insidiosa. La Roma vista contro l'Inter è apparsa una squadra in salute: contro squadre come quella di Di Biagio, che non hanno nulla da chiedere in termini di classifica, sarà fondamentale l'approccio mentale.

3. Sampdoria-Genoa, derby da brividi

È un derby della Lanterna per cuori forti. Soprattutto per i cuori rossoblù, che battono e fremono per il Genoa. Perché è proprio la formazione di Nicola a giocarsi tanto nella stracittadina genovese. Il successo di domenica contro il Lecce ha ridato ossigeno a Pandev e compagni che ora navigano a +4 sulla zona rossa. Un margine, tuttavia, non del tutto rassicurante anche in considerazione del fatto che il calendario nelle ultime giornate riserva nell'ordine (oltre al derby) Inter, Sassuolo e Verona. Dal canto loro i blucerchiati, magistralmente guidati da Claudio Ranieri, hanno centrato la salvezza e hanno la possibilità di mettere nei guai i cugini. Vedremo quale delle due motivazioni prevarrà sull'altra.

4. Torino, scatto salvezza?

Stagione complicata per il Torino che in casa contro il Verona ha l'opportunità di chiudere definitivamente il discorso salvezza: con una vittoria Belotti e compagni raggiungerebbero di fatto il traguardo, anche con il conforto della matematica se il Lecce non dovesse vincere. Un risultato minimo per una squadra che aveva iniziato la stagione con ben altre ambizioni, ma che cammin facendo si è sciolta come neve al sole palesando preoccupanti limiti tecnici e di personalità. Longo ha saputo tenere in piedi lo spogliatoio seppure tra alti e bassi: la salvezza con 3 turni di anticipo sarebbe per lui una soddisfazione, anche se piccolissima.

5. Lecce, ultima chiamata

Per il Lecce la sfida contro il Brescia (virtualmente retrocesso) è la classica ultima spiaggia, espressione di cui spesso si abusa ma che in questo caso ben si adatta alla situazione dei salentini. Dopo avere perso lo 'spareggio' di domenica a Marassi contro il Genoa, la squadra di Liverani non ha alternative se vuole tenere ancora accesa la speranza di rimanere in Serie A: deve battere le Rondinelle e sperare che, da qui a fine stagione, il Gena perda qualche punto per strada.

