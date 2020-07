Inter avanti con Handanovic: vicino il rinnovo del capitano fino al 2022

I nerazzurri sono vicinissimi alla firma del rinnovo con il loro capitano: il portiere sloveno prolungherebbe l'attuale contratto in essere fino a luglio 2022 completando così il 10° anno consecutivo in carriera con la maglia nerazzurra.

Nonostante il clamoroso errore nel match contro il Torino, Handanovic può festeggiare il suo 36° compleanno con un bel regalo fatto dall'Inter. I nerazzurri, infatti, vogliono continuare con il loro capitano che prolungherà a breve il suo contratto in essere fino a giugno 2022.

Handanovic arrivò all'Inter nell'estate del 2012 e da allora ha collezionato 332 presenze in tutte le competizioni, diventando il capitano dei nerazzurri dopo il “declassamento” di Mauro Icardi nel febbraio 2019.

Serie A Buffon nella leggenda: 648 presenze in Serie A, superato Maldini! Nessuno come Gigi 04/07/2020 A 15:17

Grazie alla sua militanza anche in Udinese, Treviso e Lazio, Handanovic ha collezionato nel match Inter-Udinese, posticipo della 32a giornata di campionato, la presenza n° 472 in Serie A, finendo al 23* posto della classifica di presenze all time del nostro campionato. Parlando di giocatori in attività, è il secondo portiere dopo Buffon che è diventato proprio nelle ultime settimane il giocatore con più presenze nella storia della Serie A (648).

Play Icon WATCH Conte: "Non ho mai percepito sfiducia, se la sentissi non sarei mai di peso per il club" 00:02:04

Serie A L'Inter si fa male da sola: 3-3 a San Siro, il Sassuolo all'89' impone il pari 24/06/2020 A 19:35