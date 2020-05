Inter, avanti tutta: test negativi, partono gli allenamenti individuali

I nerazzurri con un comunicato fanno sapere che i giocatori sottoposti ai test medici sono risultati tutti negativi: dalle 14 possono cominciare gli allenamenti individuali.

FC Internazionale Milano comunica che tutti i test medici ai quali è stata sottoposta la Prima Squadra sono risultati negativi. Dal pomeriggio di oggi avranno inizio gli allenamenti individuali facoltativi.

Il Club mantiene la massima attenzione sui criteri preventivi per la salute dei giocatori e di tutti i componenti della Società, nel rispetto di tutte le linee guida governative e della tutela della salute pubblica.

Poche righe per chiarire il concetto: l'Inter, a differenza di altre squadre di Serie A, non ha al momento giocatori positivi al Covid-19, quindi gli allenamenti individuali possono cominciare alle ore 14, come da programma.

