Lukaku segna nel primo tempo, poi nel secondo accade di tutto. Espulso Soriano, Lautaro sbaglia un rigore, poi pareggia il giovanissimo Juwara e in contropiede Barrow sigla il 2-1 finale. Inter a 11 punti dalla Juventus capolista

Crolla l'Inter in una calda domenica di luglio. Crolla dopo essere andata in vantaggio, dopo aver sprecato un rigore e dopo essere rimasta in 11 contro 10 per gran parte della ripresa. Crolla e abbandona ogni sogno di Scudetto, visto che la Juventus capolista a otto giornate dalla fine ora ha ben 11 punti di vantaggio. Una sconfitta, quella di San Siro, imprevista e imprevedibile, anche per come si era messo il match. Invece i nerazzurri di Conte pagano il momento disperato di Lautaro (rigore sbagliato) e la scarsa vena di Eriksen, oltre alla freschezza dei due gambiani lanciati da Mihajlovic. Un Bologna nel segno di Musa, Juwara entrato dalla panchina e Barrow, ormai punto di riferimento offensivo. Gli emiliani espugnano Milano per il secondo anno consecutivo, l'Inter ora deve ricompattarsi e cercare di rimanere almeno in scia della Lazio.

Il tabellino di Inter-Bologna 1-2

Serie A Le pagelle di Inter-Bologna 1-2: Lautaro in crisi, disastro Gagliardini, Eriksen spento DA 7 MINUTI

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij; Bastoni; Candreva, Brozovic (Dall'88' Borja Valero), Gagliardini (Dall'88' Vecino), Young (Dall'85' Biraghi); Eriksen (Dal 75' Sanchez); Lukaku, Lautaro (Dall'85' Esposito). Allenatore: Conte.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu (Dal 65' Bani), Danilo, Denswil, Dijks; Domínguez (Dall'88' Baldursson), Schouten; Orsolini (Dal 65' Juwara), Soriano, Sansone (Dal 65' Palacio); Barrow (Dall'85' Svanberg). Allenatore: Mihajlovic

Arbitro: Pairetto di Nichilino

Gol: 22' Lukaku (I), 74' Juwara (B), 80' Barrow (B)

Assist: Dominguez

Ammoniti: Danilo, Bastoni, Palacio, Juwara, D'Ambrosio

Note 1: espulsi Soriano (B) per proteste al 57' e al 77' Bastoni (I) per doppia ammonizione.

Note 2 : Skorupski respinge un rigore a Lautaro (I) al 62'

Esultanza Bologna contro l'Inter a San Siro Credit Foto Getty Images

La cronaca in 10 momenti chiave

22' - GOL! 1-0 Inter! Cross da sinistra di Young, colpo di testa in anticipo sul primo palo di Lautaro, palla che centra il montante e sul tap-in LUKAKU insacca col mancino.

28' - Grande parata di Skorupski su Young. L'esterno era rientrato da sinistra e con il destro aveva piazzato bene il suo tiro. Bravo il portiere del Bologna.

34' - Orsolini! Occasione madornale per il Bologna. Soriano in verticale per Orsolini, che controlla e tutto solo piazza il mancino. Salva con il piede Handanovic.

53' - PALO DI MUSA BARROW. Che tiro del Gambiano. Controlla da fuori, tunnel e destro secco. Palo, Handanovic non ci era arrivato.

62' - RIGORE PER L'INTER. Dijks atterra Candreva in area. Fallo che sembra esserci. Dal dischetto peró Skorupski ipnotizza Lautaro. Parata e altra respinta anche sul tap-in di Orsolini.

73' - Juwara! Sinistro potente sul primo palo, Handanovic sicuro devia in corner.

74' - GOL! 1-1 Bologna. Rimessa laterale, svirgola Gagliardini al limite, JUWARA calcia potente di prima intenzione buca Handanovic.

80' - GOL! 1-2 Bologna! Che contropiede. Palacio per Dominguez, gran palla per Barrow che col mancino insacca.

89' - Occasionissima INTER. Scivola Palacio, Lukaku serve D'Ambrosio, che offre per Sanchez. Destro fuori.

93' - SKORUPSKI! Miracolo! Sanchez messo in porta da Lukaku calcia fortissimo. Bravo il portiere del Bologna.

Inter-Bologna, il gol di Lukaku Credit Foto Getty Images

La statistica chiave

Romelu Lukaku è solo il 4° giocatore dell'#Inter in grado di segnare almeno 20 gol nella sua prima stagione assoluta in Serie A nelle prime 30 giornate, dopo Giuseppe Meazza nel 1930, Stefano Nyers nel 1949 e Ronaldo nel 1998.

Il migliore

Musa BARROW - Si muove bene davanti, provando ad innescare gli esterni. Colpisce un palo con un gran destro e poi decide la partita in contropiede. Ha ampi margini, giocatore forte.

Il peggiore

Roberto GAGLIARDINI - Male. Lento, poco in partita. Sbaglia il tap-in sul rigore di Lautaro, poi svirgola in maniere indecente sulla rete di Juwara. Errore gravissimo.

Il momento social

Play Icon WATCH Inzaghi: "Il Milan ha cambi importanti mentre io devo fare la formazione con il dottore" 00:00:57

Serie A Le pagelle di Inter-Bologna 1-2: Lautaro in crisi, disastro Gagliardini, Eriksen spento DA 7 MINUTI