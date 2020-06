Inter-Brescia: probabili formazioni e statistiche

L’Inter ha perso solamente una delle ultime 11 partite di campionato contro il Brescia (nel febbraio 2004): nel periodo per i nerazzurri sette successi e tre pareggi.

Probabili formazioni

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Borja Valero, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

Serie A Inter: Sanchez e Moses rimarranno fino a fine campionato. Ma c'è il dubbio Europa League DA 2 ORE

Squalificati: Skriniar, Berni

Indisponibili: Brozovic, Sensi, Vecino

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Donnarumma. All. Lopez

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Alfonso, Bisoli, Chancellor, Cistana

Statistiche Opta

L'Inter è la squadra contro cui il Brescia ha pareggiato più volte in Serie A (16) - inoltre quella nerazzurra è la squadra contro cui le Rondinelle hanno subito più gol nel massimo campionato (82).

L’Inter ha perso solamente una delle ultime 11 partite di campionato contro il Brescia (nel febbraio 2004): nel periodo per i nerazzurri sette successi e tre pareggi.

Inter e Brescia si sono affrontate 22 volte in casa dei primi, con un bilancio di 16 vittorie casalinghe, cinque pareggi e un successo esterno.

Nelle ultime 10 sfide tra Inter e Brescia in casa dei nerazzurri, il Brescia ha alternato una partita senza reti realizzate e una con gol - pareggio 1-1 nella più recente, risalente al 2010.

L’Inter è imbattuta nelle ultime nove partite contro squadre neopromosse in Serie A, con otto vittorie e un pareggio, proprio nella più recente contro il Lecce, risalente a gennaio.

Il Brescia ha pareggiato le ultime due partite di Serie A e potrebbe restare imbattuto per tre gare di fila nella competizione per la prima volta in questa edizione del torneo.

Il Brescia è sia la squadra che ha perso più punti da situazioni di vantaggio in questo campionato (31), sia quella che ne ha guadagnati meno una volta sotto nel punteggio (solo uno).

Nicolò Barella ha giocato 26 gare e realizzato cinque reti in Serie A sotto la guida di Diego López, nel 2017/18.

L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku ha segnato in tutte le ultime tre partite casalinghe disputate in Serie A: tante gare a segno quante nelle precedenti 11 presenze interne nella competizione.

Il Brescia ha segnato tre gol nei primi 10 minuti di gioco in questo campionato, tutti e tre portano la firma di Alfredo Donnarumma.

Serie A Zero minuti con l'Inter in 6 anni ma due espulsioni: lo strano record di Tommaso Berni DA 7 ORE

Play Icon