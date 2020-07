Inter, Brozovic patente ritirata: passa col rosso in Rolls Royce e non supera l’alcoltest

Il centrocampista croato non rispetta il semaforo e viene sanzionato dai Carabinieri nella notte tra venerdì e sabato, a due giorni dalla sfida di campionato contro il Torino.

Il classico episodio nel momento sbagliato. Nella notte tra venerdì e sabato, il centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic, dopo non aver rispettato un semaforo rosso con la sua Rolls Royce in zona Porta Genova a Milano, è stato fermato dai carabinieri. Alcoltest risultato leggermente oltre i limiti consentiti – come riporta la Gazzetta dello Sport – e patente ritirata.

Un accaduto che arriva in un periodo già delicato per l’Inter, praticamente fuori dalla corsa scudetto dopo aver raccolto un punto tra Bologna e Verona, alla vigilia del match di campionato contro il Torino. I tifosi non lasceranno passare inosservato l’accaduto.

