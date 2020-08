Dopo una serie di sfoghi che sono diventati comizi, ci sarà il confronto con Zhang: una situazione all'Inter che sta diventando difficile da gestire.

Provate a immaginare, da lassù, il sorrisino di Rudyard Kipling. Scrisse: «Se saprai confrontarti con Trionfo e Rovina e trattare allo stesso modo questi due impostori... Sarai un uomo, figlio mio!». Antonio Conte non ci riesce. La coppa smarrita a Colonia ha liberato l’ennesima ira. Perché sì, siamo di fronte a una catena di comizi, ormai, non più allo sfogo di un momento.

Molto, se non tutto, nasce dalla sindrome del «Padreternismo», l’allenatore innalzato a Dio assoluto, come spesso le offerte dei devoti (padroni) certificano: nel suo caso, 12 milioni netti di euro a stagione fino al 2022. Al Milan, Arrigo Sacchi cambiò il nostro calcio - con i tre olandesi più forti dopo Johan Cruijff, una delle migliori difese all time, eccetera - prima che il calcio cambiasse lui e lo gettasse in pasto allo stress.

Serie A Moratti: "Conte non si discute. Messi? Suning ci proverà" DA UN' ORA

Play Icon WATCH Antonio Conte, gli sfoghi e poi l'addio: dall'Arezzo all'Inter tra ristoranti, carri e gufi 00:02:48

Bravo, Conte è bravo. Ma anch’egli dipende dai giocatori. Lo sa e, per questo, ne vorrebbe sempre di più. Ha un carattere che a volte è l’argine e a volte il fiume che lo travolge. Maniacale sul pezzo, non esattamente sul resto: a Bari e Siena non afferrò lo spirito del tempo (scommesse). Alla Juventus, al Chelsea: titoli e fughe, fughe e titoli.

Non ha vinto subito, all’Inter, ma ha scolpito basi solide, ridotto distanze mortificanti. Parla spesso per metafore, per ristoranti: quelli da 10 euro che frequentava, a Torino, quelli da 100 a cui ambiva. Se avesse avuto pazienza, e non fosse scappato dal ritiro, chissà quale piega avrebbe preso la storia, e che tipo di menu gli avrebbero concesso di ordinare.

Sa di poter contare su una stampa che venera i tecnici e, per questo, ne approfitta. La volontà di non accontentarsi sarà sempre un pregio, a patto che non diventi un’ossessione e non invada competenze altrui. La formula del «manager all’inglese» ha sinceramente rotto. Con Beppe Marotta lavorò alla Juventus, con Lele Oriali condivide ogni panchina.

Antonio Conte e Lele Oriali esultano dopo la vittoria sul Bayer Leverkusen Credit Foto Getty Images

E’ un dipendente, Conte, che soffia sul potere e rifiuta di fare i nomi di coloro ai quali andrebbe tolto, baratto un po’ vigliacco, divorato da una smania di grandezza - e immediatezza, soprattutto - che lo porta ad accusare la proprietà dell’Inter di non meglio precisate debolezze (mi butto: un pugno di rigori in meno rispetto a Madama?).

Steven Zhang lo affronterà domani. Pronto a tutto, tranne che a licenziarlo. Mica fesso. Pace, dimissioni o transazione. Comunque vada, non sarà facile ricucire lo strappo: a livello gerarchico e sul piano dello spogliatoio, visto l’incessante e fastidioso appello a nuovi sbarchi. A 51 anni, la carriera continua a muoversi all’interno delle stesse pulsioni, delle medesime azioni-reazioni. Di sicuro, siamo stati noi a farne un «mostro». Quando Luis Enrique saliva allo Stadium con la Roma ne beccava quattro. Con il Barcellona di Leo Messi, Neymar, il pistolero Luis Suarez e Andrés Iniesta si prese la Champions a Berlino.

I giocatori, i giocatori. Nessun dubbio che l’Inter abbia bisogno di rinforzi, ma c’è modo e modo: con quel popò di onorario, specialmente. Si decida. Gli indizi cominciano a scocciare i cinesi che lo pagano e a scoraggiare i molti che lo ammirano.

Per commentare o fare domande potete inviare una mail a roberto.beccantini@fastwebnet.it o visitare il blog di Roberto Beccantini

Play Icon WATCH Conte verso l'addio: "Annata indimenticabile, ma devo valutare: c'è anche una vita privata" 00:01:57

Serie A Conte, ore calde: dal vertice con Zhang alla presunta truffa DA 4 ORE