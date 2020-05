I nerazzurri rassegnati all'addio di Martinez, Tronchetti Provera promuove l'arrivo dell'uruguaiano e del tedesco come riportato dai tre quotidiani sportivi. Tuttosport rilancia per il ritorno del francese in bianconero, a patto che riduca l'ingaggio: lui il sostituto di Pjanic, verso Barcellona. Milan: Jovic vuole restare al Real Madrid come riporta Marca, si accende la pista Eduardo Quaresma.

Cavani-Werner meglio di Lautaro: un plus per l'Inter

Il pensiero dell'ex presidente di Pirelli Marco Tronchetti Provera è chiaro: gli arrivi di Edinson Cavani e di Timo Werner compenserebbero, anzi, migliorerebbero l'Inter in caso di partenza di Lautaro Martinez. L'argentino è pronto ad un lungo addio, riporta la Gazzetta dello Sport, e il Barcellona lo aspetta a braccia aperte, con Messi e il tecnico Setien che hanno già "benedetto" il suo arrivo, come dice anche Marca.

La nostra opinione: l'Inter pare ormai rassegnata a perdere Lautaro Martinez, pronto ad andare a Barcellona dall'amico Messi. I nerazzurri però potrebbero rimpiazzarlo al meglio con due innesti di enorme valore: Cavani a parametro zero sarebbe quell'alternativa di lusso che quest'anno sarebbe dovuta essere Dzeko, mai arrivata dalla Roma, mentre Timo Werner rimpiazzerebbe di fatto proprio il "Toro". Per il tedesco bisogna fare attenzione alla concorrenza del Liverpool e di Klopp, per l'uruguaiano la trattativa è ben indirizzata, soprattutto se Icardi resterà al PSG.

Il Barcellona accelera per Pjanic: alla Juventus può tornare Pogba

In Catalogna sono sicuri: questa è la settimana decisiva per Pjanic al Barcellona, come scrive Sport. La Juventus pare ormai decisa a cedere il bosniaco senza lo scambio con Arthur: si farà un tentativo per Jorginho del Chelsea, pallino di Sarri, ma torna di moda il nome di Paul Pogba. Secondo Tuttosport il francese è pronto a lasciare il Manchester United che non si opporrebbe al trasferimento: il nodo è l'ingaggio, il giocatore chiede 12 milioni, la Juve ne offre 9 ma si può accordarsi. Anche Rabiot e Douglas Costa diretti ad Old Trafford.

La nostra opinione: l'avventura di Pjanic alla Juventus è ormai al capolinea, il giocatore vuole una nuova avventura e Barcellona è un'occasione unica. I bianconeri hanno bisogno un sostituto: Jorginho è perfetto per caratteristiche ma il sogno di riportare Pogba a Torino non tramonta mai. Il francese tornerebbe di corsa anche se dovrebbe abbassare sensibilmente la richiesta di 12 milioni a stagione; c'è il nodo del prezzo, il Mancester United chiede almeno 100 milioni ma lì si potrebbe limare qualcosa inserendo Rabiot e Douglas Costa, due giocatori molto apprezzatti ad Old Trafford e che a Torino non hanno convinto del tutto.

Jovic vuole restare al Real Madrid. Per il Milan spunta anche Eduardo Quaresma

In casa Milan c'è preoccupazione per l'infortunio di Zlatan Ibrahimovic e, nel frattempo, c'è il serio rischio che sia sfumato il grande obiettivo per l'attacco: Luka Jovic. L'attaccante serbo vorrebbe restare a Madrid e, come riporta Marca in prima pagina, avrebbe chiesto una seconda opportunità per dimostrare di valere la camiseta blanca del Real. Intanto i rossoneri non mollano la pista che porta ad Eduardo Quaresma, talentuoso difensore centrale dello Sporting Lisbona: bisogna fare in fretta perchè, secondo Record, potrebbe rinnovare con lo Sporting e avere una clausola rescissoria da 45 milioni di euro.

La nostra opinione: non ci sono dubbi che Luka Jovic voglia restare al Real Madrid e possa provarci, però l'estate del mercato sarà lunga e il serbo potrebbe ripensarci, anche perchè al Milan potrebbe avere un ruolo da assoluto protagonista come principale terminale offensivo in una squadra che, come lo stesso Jovic, ha bisogno di rilanciarsi. Per Quaresma invece non sarà semplice: il talentuoso centrale dello Sporting, classe 2002, ha contratto in scadenza nel 2021 e potrebbe rinnovare a breve con l'inserimento di una clausola da 45 milioni. Servirebbe un investimento lampo, ben più sostanzioso dei 10 milioni offerti finora.

