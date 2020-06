Il tecnico dei nerazzurri non è sorpreso dei numeri in attacco del suo duo. Numeri importanti che dà la dimostrazione della bontà del lavoro di Conte che poi risponde alla Mourinho: "Diciamo che con me gli attaccanti segnano sempre, svolgono un ruolo importante per la mia squadra". Conte però non si fida del Sassuolo: "Dovremo fare grande attenzione, è una squadra in salute, ha un’idea positiva".

Dopo la vittoria nel recupero contro la Sampdoria, l'Inter ha subito una nuova sfida per alimentare i sogni Scudetto. Servirà vincerle quasi tutte, se non tutte, per rimettersi alla pari di Juventus e Lazio, a partire dalla gara interna contro il Sassuolo. I neroverdi arrivano dal pesante ko contro l'Atalanta, ma la squadra di De Zerbi nasconde tante insidie secondo Antonio Conte.

Abbiamo analizzato la gara che ha giocato contro l’Atalanta. Il risultato può far pensare a un match scontato, ma non è così. Il Sassuolo ha avuto diverse occasioni, ma non le ha capitalizzate. Dovremo fare grande attenzione, è una squadra in salute, ha un’idea positiva di calcio e un allenatore che ha fatto un ottimo lavoro. Non sarà semplice, ma a noi servono i 3 punti. Juventus e Lazio hanno fatto meglio di noi fin qui, lo dice la classifica. Noi non abbiamo più margine di errore. Per noi ogni gara è la partita della vita, vogliamo rompere le scatole lassù fino alla fine. [Antonio Conte alla vigilia della gara contro il Sassuolo]

Possibile turnover contro il Sassuolo? Ci sarà sicuramente qualche cambio di partita in partita per non spremere troppo alcuni giocatori.

Con questo caldo e questi ritmi, per forza di cose ci saranno delle rotazioni, non possiamo arrivare a spremere tutti e solo dopo concedere riposo. Cercheremo di partita in partita di far riposare chi può riposare. Ho grande fiducia in tutta la rosa, speriamo di avere meno contrattempi possibili, ma ci sarà bisogno di tutti. Centrocampo? Vecino continua a trascinarsi questo problema da tempo, in mezzo siamo un po’ contati, vanno comunque fatte delle riflessioni

Numeri importanti per Lukaku e Lautaro Martinez. Eh sì, con Conte gli attaccanti segnano tanti gol.

I loro numeri? Diciamo che con me gli attaccanti segnano sempre, svolgono un ruolo importante per la mia squadra. Loro due stanno facendo bene, spero continuino così

Giocare senza tifosi? Non un problema per l'Inter... Considerando che i giocatori dovranno ascoltare bene il volere di Conte...

I giocatori erano abituati anche prima ad ascoltarmi. Diciamo che può scappare qualche parolaccia di troppo…

