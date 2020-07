Inter, Conte: "Centrata la Champions come richiesto dal club. La Juventus è la migliore"

Il tecnico nerazzurro presenta la sfida di mercoledì con la Fiorentina: "Abbiamo giocato tanto, alcuni calciatori hanno bisogno di riposare. Ci sarà qualche rotazione. Sensi? Per il finale di stagione, magari per la sfida con il Getafe, contiamo di averlo".

Per lo Scudetto sarà per il prossimo anno ma l'Inter ha centrato l'obiettivo della Champions League e prosegue nella continuità ad alto livello. Ne è felice Antonio Conte, al primo anno in nerazzurro, come racconta a Inter TV alla vigilia della sfida con la Fiorentina di mercoledì a San Siro: "Una delle cose più importanti è senza dubbio che l'Inter sia stata nelle prime quattro posizioni dall'inizio del campionato fino alla fine. Questa è la zona che compete a un club come l'Inter. Aver raggiunto questo traguardo è positivo perché era una delle richieste del club: quella di migliorare i risultati degli anni passati e di dare più stabilità, andando a giocare la fase finale del campionato con più serenità".

Poi ha aggiunto: "Noi dobbiamo cercare di migliorare perché l'ambizione del club è ottenere la qualificazione in Champions League ogni anno, ma piano piano anche essere sempre più competitivi per poi puntare allo scudetto". Per ora la Juventus è davanti, vincerà il nono titolo consecutivo e Conte non può che prenderne atto: "E' giusto guardare la Juventus perché sta dominando in Italia, questo è il suo nono scudetto consecutivo. Loro sono i migliori in questo momento, anche in maniera importante; per migliorare dobbiamo guardare i più bravi".

In vista della gara con la Fiorentina il tecnico ammette che ci sarà qualche rotazione: "Incredibile che la Fiorentina si sia trovata in quella posizione di classifica. Ha una rosa di ottimi calciatori, sono una buonissima squadra e Iachini come tecnico fa un buon lavoro. Saranno tranquilli, ma quando affronti l'Inter hai sempre motivazioni intrinseche che ti fanno dare il massimo. Saremo tranquilli anche noi e, per forza di cose, faremo delle valutazioni: abbiamo giocato tanto, alcuni calciatori hanno bisogno di riposare". Infine una battuta sul possibile recupero di Stefano Sensi per il finale di stagione: "Magari per la sfida con il Getafe, contiamo di averlo: ha ricominciato a correre, sta bene, ma ovviamente verranno prese le giuste precauzioni".

