Inter, Conte: "Dobbiamo battere la Samp e andare a -6, non poniamoci limiti"

Domani i nerazzurri scendono in campo nel recupero della 25esima giornata di Serie A a San Siro contro la Sampdoria alle 21.45 e il tecnico è fiducioso: "Sicuramente c'è tanta voglia di ricominciare. Chiaramente i nostri margini d'errore sono minori rispetto a chi sta davanti, ma c'è la passione e tanto lavoro alle spalle per poter far bene. Siamo fiduciosi".

La Coppa Italia è alle spalle, l'eliminazione in semifinale è archiviata, ora l'Inter è concentrata sulla ripresa del campionato dopo il lockdown e domani sera alle 21:45 a San Siro ospiterà la Sampdoria di Claudio Ranieri per il recupero della 25esima giornata. L'obiettivo è ovviamente vincere per portarsi a -5 dalla Lazio e a -6 dalla capolista Juventus: il tecnico Antonio Conte ha grande fiducia nei suoi giocatori.

La prima cosa che dobbiamo fare è cercare di vincere la partita contro la Sampdoria, significherebbe andare a 6 punti e non sarebbe un distacco abissale. Abbiamo lavorato molto bene, intensamente sia dal punto di vista fisico che tattico. Noi ci vogliamo giocare questo finale del campionato al massimo senza porci limiti. Chiaramente i nostri margini d'errore sono minori rispetto a chi sta davanti, ma c'è la passione e tanto lavoro alle spalle per poter far bene. Siamo fiduciosi

Sulla Sampdoria e su Ranieri ha detto: "Claudio è un ottimo allenatore, quello che ha fatto con il Leicester è straordinario, ed è una grandissima persona che ho avuto e ho il piacere di frequentare. Gli auguro il meglio a partire dalla prossima partita, dopo che giocheranno contro di noi". Mentre sull'assenza dei tifosi al Mezza ha aggiunto: "Penso che soffriranno ancora un po' perché è inevitabile che la mancanza di tifosi allo stadio la avvertiamo tutti e ci auguriamo che questa pandemia venga debellata presto e che si torni alla normalità. Il calcio ha bisogno del pubblico e ci auguriamo quanto prima di riabbracciare i nostri tifosi".

Conte è entrato poi nei discorsi tattici, partendo dal ruolo di Eriksen.

Credo che Eriksen ora si sia totalmente ambientato nella nostra realtà. Cerchiamo di trovare situazioni di gioco per esaltare tutte le caratteristiche dei giocatori che ci sono in rosa. Sono contento di del lavoro che abbiamo fatto perché abbiamo implementato le conoscenze che abbiamo appreso nei sette mesi precedenti

E poi una sottolineatura inevitabile sull'importanza del ritorno in campo e la ripresa del campionato: "Sicuramente c'è tanta voglia di ricominciare. Ai calciatori non basta allenarsi e basta, non è il massimo, tutti quanti abbiamo bisogno di gare ufficiali. Quindi c'è tanta voglia da parte nostra, abbiamo lavorato tanto per farci trovare pronti e per fare questo rush finale nel migliore dei modi".

