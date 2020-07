Arrivato nel mercato di gennaio e considerato (a ragione) l'uomo in grado di far compiere un salto di qualità ai nerazzurri nonché di innalzare il tasso tecnico della Serie A, l'ex Tottenham sta facendo una fatica tremenda a inserirsi. E Conte, nelle ultime due partite contro Verona e Torino, gli ha preferito il 35enne (e in scadenza di contratto) Borja Valero.

La panchina contro il Torino, la terza nelle ultime 4 partite, ha fatto rumore: Christian Eriksen non è, almeno per il momento, al centro dei pensieri e del progetto tecnico di Antonio Conte. Il 28enne trequartista danese, approdato giustamente in pompa magna in nerazzurro durante il mercato invernale e considerato il giocatore in grado di far compiere un salto di qualità all'Inter e - più in generale - di elevare il tasso tecnico della nostra Serie A, è ancora una sorta di oggetto misterioso. Al di là dei numeri (3 gol e 4 assist finora nella sua esperienza italiana in tutte le competizioni), Eriksen non è ancora riuscito a inserirsi negli schemi tattici di Conte. La lunghissima sosta per il lockdown non è stata certamente di aiuto per un giocatore che indubbiamente avrebbe bisogno di continuità, anche se da uno con il suo curriculum è lecito attendersi maggiore rapidità di ambientamento. Rimane il fatto che il primo a non credere (almeno finora) in Eriksen è proprio Antonio Conte. Vediamo perché.

I numeri di Eriksen in Serie A

Giornata e partita Minuti giocati Gol e assist 22a - Udinese-Inter 0-2 58 (titolare) 0 + 0 23a - Inter-Milan 4-2 18 (subentrante) 0 + 0 24a - Lazio-Inter 2-1 13 (subentrante) 0 + 0 26a - Juventus-Inter 2-0 31 (subentrante) 0 + 0 Recupero 25a - Inter-Sampdoria 2-1 78 (titolare) 0 + 1 27a - Inter-Sassuolo 3-3 62 (titolare) 0 + 0 28a - Parma-Inter 1-2 69 (titolare) 0 + 0 29a - Inter-Brescia 6-0 22 (subentrante) 1 + 1 30a - Inter-Bologna 1-2 75 (titolare) 0 + 0 31a - Verona-Inter 2-2 2 (subentrante) 0 + 0 32a - Inter-Torino 3-1 6 (subentrante) 0 + 0 Totale: 11 presenze Totale: 434 minuti giocati Totale: 1 gol e 2 assist

Il cambio modulo

Abbiamo bisogno di determinati equilibri e per questo è giusto che io faccia delle scelte. Eriksen sta crescendo, ha capito che l'Inter è una squadra ambiziosa che chiede molto perché le aspettative sono alte, specie se arrivi a suon di tromba. In Inghilterra la situazione è molto più tranquilla, più enjoy [Antonio Conte @Sky Sport dopo Inter-Torino]

Eriksen non può e non deve essere considerato un giocatore come tanti. Proprio per questo, al suo arrivo, Antonio Conte ha dimostrato con i fatti di non essere affatto così integralista come si dice. Ha messo da parte il suo marchio di fabbrica, il 3-5-2, e ha virato verso il 3-4-1-2 proprio per incasellare il danese. Che, dal canto suo, qualche guizzo l'ha fatto vedere, ma che non è mai riuscito a convincere del tutto Conte. Nelle partite importanti, anche prima dello scoppio della pandemia (vedi il derby e le sfide contro Lazio e Juventus), il tecnico salentino l'ha sempre fatto partire dalla panchina. L'infermeria, poi, ha contribuito al resto.

Gli infortuni e il dietrofront di Conte

La retromarcia di Conte e il conseguente ritorno al ferreo 3-5-2 è dovuto sia alle prestazioni non proprio convincenti di Eriksen, sia alla lunga serie di infortuni che hanno ridotto all'osso il centrocampo dell'Inter. Con Barella, Sensi e Vecino fuori dai giochi (e con Brozovic tornato solo da 3 partite), Conte ha dovuto gioco forza ridisegnare la squadra cercando la solidità più che la fantasia. Si spiegano dunque anche così le 3 panchine collezionate dal danese nelle ultime 4 partite di Serie A. Un cammino opposto a quello di Borja Valero: il 35enne spagnolo ex Fiorentina, in scadenza di contratto e destinato a fare le valigie ad agosto, si sta sorprendentemente ritagliando un posto fisso in questa pazza estate di calcio, proprio a discapito del danese. Alzi la mano chi, a gennaio, avrebbe potuto immaginare uno scenario del genere.

