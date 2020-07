A Verona i nerazzurri devono rialzarsi per provare ad avvicinare la Lazio e il secondo posto. Il finale di campionato è un laboratorio per Antonio Conte che cerca le risposte per il futuro.

Il bastone e la carota. Dopo la strigliata nello spogliatoio post debacle contro il Bologna, Antonio Conte spende parole d'elogio per i suoi ragazzi in vista della trasferta di Verona. Non c'è tempo per pensare al futuro perché la voglia di riscatto è tanta e per una volta i nerazzurri possono approfittare delle sconfitte di Juventus e Lazio là davanti.

La corsa al secondo posto

Con i cinque punti persi contro Sassuolo e Bologna, l’Inter sarebbe ancora in corsa per lo Scudetto, ma intanto vincendo al Bentegodi la squadra di Conte potrebbe portarsi a meno 1 dalla Lazio e scavalcare l'Atalanta che sabato sarà ospite della Juventus. Insomma, altri passi falsi non sono ammessi e il secondo posto è assolutamente alla portata.

Un centrocampo da ritrovare

Sono stati davvero troppi gli infortuni in questa stagione e le ricadute sempre nello stesso reparto: Conte non ha mai avuto la possibilità di dare continuità a un centrocampo fisso e affiatato. Brozovic dovrà crescere come condizione fisica nel rush finale e dovrebbe esserci ancora Gagliardini al suo fianco. Tutti si giocano posto e riconferma.

La crisi di Lautaro Martinez

Al fianco di Lukaku ci sarà uno tra Sanchez e Martinez, con il primo leggermente favorito. Dopo il rigore sbagliato con il Bologna, il Toro ha bisogno di una scossa sia che giochi titolare che se verrà impiegato a gara in corso. "Si trova in una fase involutiva della carriera", ha spiegato Marotta. Questa trattativa con il Barcellona, ora congelata dopo tante chiacchiere, ha già fatto abbastanza danni.

Lautaro Martinez ed Eriksen festeggiano in Inter-Sampdoria Credit Foto Getty Images

L'attesa per Christian Eriksen

Un'altra esclusione eccellente, almeno inizialmente, potrebbe essere quella del danese, a vantaggio del solito Borja Valero, un giocatore umile e molto apprezzato da Conte. L'ex Tottenham ha fatto vedere qualche lampo ma deve ancora entrare nei meccanismi. L'Inter aspetta il suo potenziale nuovo leader.

Eriksen - Napoli-Inter - Coppa Italia 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Il record di Lukaku

Scelte quasi obbligate per il resto, viste le squalifiche di D’Ambrosio e Bastoni e gli infortuni di Moses, Sensi e Barella. In difesa davanti ad Handanovic ci saranno Godin, de Vrij e Skriniar, Candreva e Young sugli esterni. Infine, sarà ancora Romelu Lukaku a guidare l'attacco dell'Inter. Al belga manca una rete per raggiungere 27 gol, primato personale in una sola stagione firmato nel 2017-18 con il Manchester United. Giocò, però, 51 gare e oggi è a quota 41.

