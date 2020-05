Inter, dubbi sulla ripresa: il protocollo è troppo rigido, per i nerazzurri è inapplicabile

Secondo quanto trapela da casa Inter le norme per la ripresa sono troppo rigide e di difficile applicazione, se non verrà rivisto a rischio il ritiro per ricominciare la stagione.

Il protocollo per la ripresa degli allenamenti collettivi continua a far discutere e comincia a sollevare dubbi anche tra i club di Serie A. L’ultima scontenta sarebbe l’Inter. Condizionale d’obbligo, ma da quanto trapela da casa dei nerazzurri l’Inter non sarebbe convinta di poter seguire alla lettera le regole imposte dal Comitato Tecnico Scientifico e approvate dalla FIGC.

Sarebbero infatti troppe le lacune sugli allenamenti collettivi, così come i problemi logistici in vista del ritiro che dovrebbe arrivare per la ripresa del campionato.

Serie A Edicola: Lautaro parla chiaro, Inter o Barcellona! Doppietta Tonali-Vidal per i nerazzurri DA 16 ORE

Il documento quindi è considerato troppo rigido; e potrebbe mettere in seria discussione l’inizio della stagione, con i nerazzurri che quindi non inizierebbero il ritiro.

Dubbi sull'applicabilità del protocollo, d'altronde, erano già emersi nei giorni scorsi: sia da parte dei medici sociali, sia da parte dell'Associazione Italiana Calciatori. Opinione condivisa è che, per quelle che sono le attuali limitazioni, è alto il rischio di un nuovo stop immediato.

Vedremo cosa succederà. Intanto da lunedì 18 maggio le squadre potranno tornare ad allenarsi a gruppi nei propri centri sportivi, ma dovranno farlo seguendo questa serie di rigide linee guida, concordate dagli esperti del Governo e approvate dalla Federazione. Vedremo se la morsa verrà allentata. D’altra parte le parole del presidente del CONI Malagò arrivate oggi lasciano ben sperare: “al 99.9% la Serie A riprenderà a giocare”. Evidente come questo passaggio passi dall’allenamento sul protocollo. Nelle prossime ore i passi decisivi.

Play Icon WATCH 🎙 Calcio in Italia, si riparte o no? Tra date, protocolli e il passo decisivo... Della Germania 00:30:35

Serie A Edicola: Ibrahimovic manda un messaggio al Milan, a fine stagione sarà addio IERI A 06:58