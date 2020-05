Secondo Tuttosport i bianconeri hanno 11 giocatori pronti a partire, cmpresi Rabiot e Pjanic, mentre la Gazzetta dello Sport parla di affare in dirittura d'arrivo tra i nerazzurri e il PSG per Icardi, un affare che unito alla cessione di Lautaro porterebbe tanti soldi da investire. Intanto Gattuso deve fare i conti con quattro possibili partenze, compresi Milik e Callejon.

L'Inter saluta Icardi, il Barcellona fa il tesoretto per Lautaro

Mercato sempre più caldo in casa Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport è in dirittura d'arrivo la cessione definitiva di Icardi al Paris Saint-Germain: la deadline del 31 maggio è vicina e si chiuderà ad un cifra leggermente più bassa rispetto ai 70 milioni della clausola. Intanto in Spagna si parla sempre e solo di Lautaro Martinez al Barcellona: Sport dice che l'argentino è vicinissimo mentre il Mundo Deportivo parla di sei cessioni necessarie per finanziare l'acquisto, tra cui Dembelè, Rafinha e Vidal.

La nostra opinione: i nerazzurri devono dirimere prima possibile questi nodi sul mercato per poter pianificare al meglio la strategia in vista dell'anno prossimo. Cedere Icardi è la priorità, poi si penserà a cosa fare con Lautaro anche se l'addio pare ormai certo. In tal caso Marotta avrà tanti soldi da spendere, senza contare altre possibili partenze, e allora potrebbe concentrarsi sui vari Werner, Cancelo, Cavani e Tonali.

Juventus: una squadra intera sul mercato, 11 in partenza

La prima pagina di Tuttosport è emblematica, la Juventus ha un'intera formazione pronta a lasciare Torino, un 'undici' vero e proprio, dal portiere Perin all'attacco con Higuain. Il club bianconero ha bisogno di fare cassa per tornare forte sul mercato e deve fare i conti con giocatori che hanno reso meno del previsto, come il francese Rabiot. Per il 'Pipita' ipotesi River Plate o MLS, Pjanic sembra destinato al Barcellona mentre De Sciglio e Rugani potrebbero andare all'estero.

La nostra opinione: dopo le spese importanti degli ultimi anni, la Juventus ha bisogno di dare respiro alle proprie casse e anche sfoltire una rosa che tra ritorni da prestiti e altri giocatori di proprietà rischia di essere interminabile. Soprattutto ci sono giocatori che non rientrano più nel progetto come Higuain, Rugani e De Sciglio, mentre per Pjanic l'esperienza alla Juventus pare davvero giunta al termine. Resta il dubbio Rabiot: ha deluso e si può fare una plusvalenza anche se forse meriterebbe un'altra chance.

Gattuso trema: Allan, Milik, Koulibaly e Callejon pronti a lasciare Napoli

In attesa che si torni in campo, anche a Napoli tiene banco il mercato e, secondo La Gazzetta dello Sport, sono quattro i giocatori destinati all'addio. Quattro grossi calibri come Milik, Callejon, Allan e Koulibaly, pezzi importanti della rosa di Rino Gattuso che sarebbe non poco preoccupato della situazione. Sul polacco c'è anche il Milan, il brasiliano piace all'Everton di Ancelotti, il centrale è seguito dal Manchester United mentre lo spagnolo lascerà a parametro zero.

La nostra opinione: le voci non fanno certo bene in questo momento in cui si prepara la ripartenza ma è chiaro che anche a Napoli bisognerà pensare ad un rinnovamento. Questa potrebbe anche essere l'ultima estate in cui il presidente De Laurentiis potrà fare cassa con Allan e Koulibaly, meno brillanti rispetto al passato, mentre Milik, al netto degli infortuni, ha attirato l'interesse di Juventus e Milan che lo considerano ottima alternativa alle loro prime opzioni per l'attacco.

