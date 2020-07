In un'intervista concessa al sito ufficiale dell'Inter, Christian Eriksen parla del presente - il calcio che deve convivere con il Coronavirus -, del passato - l'infanzia passata ad allenarsi assieme al padre - e del presente, ovvero l'Inter.

L’inserimento di Christian Eriksen a Milano non è stato facile: dopo una prima baraonda di tifosi nerazzurri, entusiasti nell’accoglierlo nel gennaio di quest’anno, è subentrato il silenzio. Le folle si sono dissipate, le strade svuotate e il Meazza ha chiuso i cancelli. Il Coronavirus ha colpito ogni spigolo dell’industria calcistica, ha enfatizzato i punti deboli di ogni società, ha anestetizzato il presente. In un’intervista per l’appuntamento digitale “Official Matchday Programme”, fruibile sul sito nerazzurro, il fantasista danese ha ripercorso le fasi di questa crisi senza precedenti:

“È stato un periodo difficile, durante il quale tante persone hanno lottato per le loro vite. Essere tornati in campo è bello, il protocollo impone regole che per forza di cose ti fanno vivere le partite in maniera differente rispetto a prima. Ci mancano i tifosi allo stadio”.

Il feeling con Milano e il calcio italiano

La città di Milano si è concessa ad Eriksen solo per uno sfuggente colpo d’occhio, eppure per innamorarsi di un luogo non sempre serve lo sguardo, ma basta sentire il caloroso palpitare della gente che popola le strade, i negozi, gli stadi. Ed Eriksen, anche se in frangenti limitati, ha sentito quanto bastava:

“Per quello che ho visto nel primo periodo, devo ammettere che si tratta di una bellissima città dove si respira in maniera chiara la passione dei tifosi per il calcio e in particolare il calore degli interisti, che sanno trasformare le partite quando sono allo stadio”.

Aprirsi a un nuovo popolo e ad una nuova cultura senza paura o freni; alla fine la vita, come il suo calcio, è un gioco basato sul dare o creare opportunità per coloro che ci circondano e, in fin dei conti, anche per noi stessi:

“Prendere le decisioni in maniera veloce, passare la palla con il destro o con il sinistro, creare il maggior numero di opportunità: so che negli ultimi anni il mio rendimento a livello statistico è stato importante, in Inghilterra. Ma io non guardo tanto ai numeri, quanto a quello che riesco a dare in campo, per i compagni e per la squadra”.

L'infanzia: dal padre-allenatore ai videogiochi

E se si parla di opportunità, quella più grande mai concessagli è arrivata dal padre Thomas; per anni il suo allenatore, è stato capace di aprirgli la porta dorata del calcio, insegnandogli due virtù spesso conflittuali tra loro: la perseveranza unita all’altruismo.

“Il mio allenatore è sempre stato mio papà. Mi ha insegnato tutto: l’essere ambidestro, ad esempio, quando mi diceva di giocare in giardino calciando un po’ con il destro e un po’ con il sinistro, o quando mi faceva fare 10 passaggi con il destro e 10 con il sinistro”.

Un periodo, quello dell’infanzia, passato a raffinare il suo talento calcistico. E la chiamata del calcio che conta, per Eriksen, non è ma stata vissuta come un pesante macigno sulle spalle:

“Non sono mai stato un ragazzino che si piazzava davanti alla console per ore, però ammetto di aver giocato parecchio a Football Manager, ma spendevo molto più tempo con il pallone tra i piedi: a 13 anni quando iniziavano ad arrivare le chiamate di club importanti, la mia carriera ha iniziato a prendere forma. E dalla squadra di paese, quella allenata da papà, ho iniziato il mio viaggio: Danimarca, Olanda, Inghilterra, Italia”.

All'Inter per la storia passata e futura

Se Milano sarà una nuova casa o solo una tappa di un più lungo viaggio, rimane da vedere. Tuttavia, Eriksen fa notare che ci sono molti motivi che lo hanno condotto in Italia:

“Prima di venire in Serie A ovviamente ho sempre legato l’Inter all’anno del triplete: era il 2010, ho ammirato le loro imprese clamorose e poi me li sono ritrovati al Mondiale in Sudafrica, quando avevo solo 18 anni. Pazzesco. Pian piano mi sto immergendo nella tradizione di questo club. Adesso però è il momento di creare una nuova storia”.

