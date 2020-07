A San Siro partita difensiva degli uomini di Iachini con un super Terracciano che blinda la porta viola e Lukaku e Sanchez che colpiscono un legno per tempo. Conte fallisce il sorpasso sull’Atalanta e offre il match point a Sarri che con una vittoria contro i friulani avrà l’aritmetica dalla sua

La Juve potrà festeggiare lo Scudetto a Udine come il 5 maggio 2002. E’ questo il verdetto più importante di San Siro al triplice fischio di Inter-Fiorentina. I nerazzurri non vanno oltre lo 0-0 per la seconda volta in stagione e regalano il match point agli uomini di Sarri che con una vittoria si metteranno in tasca il nono titolo nazionale consecutivo. Decisiva una prestazione super di Terracciano che chiude la saracinesca viola in più di un’occasione e che viene aiutato dal palo su due conclusioni di Lukaku e Sanchez. L’Inter rischia addirittura il tracollo nel finale su un tap-in di Lirola su un bell’assist di Chiesa, ma Handanovic (alla sua 475° presenza in Serie A come Giacinto Facchetti) ci mette una pezza. Conte rimane terzo a -1 dall’Atalanta, la Lazio può accorciare.

Serie A Le pagelle di Inter-Fiorentina 0-0: Terracciano MVP, male Sanchez. Handanovic fa 475 come Facchetti DA 27 MINUTI

Il tabellino

INTER-FIORENTINA 0-0 (primo tempo 0-0)

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio (dal 68’ Bastoni), de Vrij (dal 22’ Ranocchia), Godin; Candreva (dal 68’ Moses), Gagliardini (dal 76’ Brozovic), Barella, A.Young; Eriksen; Lukaku, Alexis Sánchez (dal 68’ Lautaro Martinez). All. Antonio Conte

FIORENTINA(3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Venuti, Castrovilli, Badelj (dal 75’ Pulgar), Duncan (dal 57’ Ghezzal), Dalbert (dal 50’ Lirola); Cutrone (dal 57’ Kouame), Ribery (dal 75’ Chiesa). All. Giuseppe Iachini

Arbitro: P. Giacomelli (Trieste)

Ammoniti: Barella (I), Ribery, Castrovilli, Caceres (F)



La cronaca in 4 momenti chiave

18’ PALO DELL'INTER - Sfortunato Lukaku che riesce a indirizzare verso la porta un bel traversone di Eriksen dalla trequarti: l'incornata del gigante belga si stampa sul legno alla sinistra di Terracciano

33’ MIRACOLO DI TERRACCIANO - Young pesca Lukaku nell'area piccola con un'interessante sponda di testa: il belga stoppa e tutto solo si fa ipnotizzare dal portiere viola che neutralizza un tiro diretto nell'angolino. Poteva fare di più l'ex United

53’ ALTRO PALO DELL'INTER - Questa volta l'ha colpito Sanchez da fuori area dopo un bell'assist di Lukaku: decisivo Terracciano che sfiora la palla in allungo con la punta delle dita

79’ HANDANOVIC SALVA LO 0-0 - Chiesa punta l'uomo e mette dentro per Lirola che a sua volta prova il tap-in da distanza ravvicinata: il portiere sloveno si oppone con il corpo e salva il risultato

MVP

Pietro TERRACCIANO - Il migliore in campo per distacco: miracoloso sul doppio tentativo ravvicinato di Lukaku e sul tiro da fuori di Barella. Il palo impreziosisce la sua prestazione

L’angolo del Fantacalcio

Promosso. Christian ERIKSEN - Partita a intermittenza del danese: sparisce per larghi tratti, per poi tornare con lampi di genio come sul cross del palo di Lukaku. Suoi tutti i calci piazzati: sempre velenosi

Bocciato. Alexis SANCHEZ - Abulico, sovrastato fisicamente da Milenkovic. Passo indietro rispetto all'Olimpico, nonostante un palo poco prima di uscire

Il momento social del match

Serie A Conte: "Quando arrivi secondo sei il primo dei perdenti... Lautaro? Si semina zizzania" DA 37 MINUTI