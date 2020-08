Il 53enne allenatore dei portieri del club nerazzurro è stato protagonista di un brutto incidente domenica mattina 23 agosto a Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno, quando a bordo della sua bici è andato a sbattere contro un Suv in uscita da un cancello. Bonaiuti, trasportato in eliambulanza all'ospedale di Ancona, è cosciente e non in pericolo di vita.

Paura per Adriano Bonaiuti, il preparatore dei portieri dell'Inter. Il 53enne, che da calciatore ha vestito tra le altre le maglie di Juventus, Padova, Palermo e Sambenedettese, è stato protagonista di un brutto incidente in bici domenica mattina 23 agosto sulla statale Adriatica nei pressi di Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno.

Serie A Lukaku ringrazia i tifosi: "L'Inter non è morta, torneremo più forti di prima!" IERI A 16:39

In eliambulanza all'ospedale di Ancona

Secondo la ricostruzione de La Nuova Riviera, testata locale che per prima ha dato la notizia, Bonaiuti sarebbe andato a sbattere contro un Suv che stava facendo retromarcia in uscita da un cancello. Bonaiuti, che si trovava a Grottammare dove vive da anni dopo essere rientrato dalla trasferta di Europa League dell'Inter in Germania, è stato trasportato in eliambulanza in codice rosso all'ospedale di Ancona. Secondo quanto si apprende, sarebbe cosciente e non in pericolo di vita.

Play Icon WATCH Antonio Conte, gli sfoghi e poi l'addio: dall'Arezzo all'Inter tra ristoranti, carri e gufi 00:02:48

Calciomercato Le 5 domande prima dell'incontro decisivo tra Inter e Conte IERI A 15:35