L'esterno destro proveniente dal Borussia Dortmund ha firmato con l'Inter: operazione da 40 milioni di euro più 5 di bonus. Il classe 1998 si lega ai nerazzurri per cinque anni con un ingaggio da 5 milioni più bonus.

Ora è anche ufficiale: Achraf Hakimi è un nuovo giocatore dell'Inter. Nella giornata di martedì, l'esterno destro marocchino è atterrato a Milano per poi recarsi alla clinica Humanitas e al Coni per le visite mediche di rito e i test di idoneità sportiva. Insieme all'ex Borussia Dortmund anche la moglie, il figlio e l'agente ad accompagnarlo nella sua prima giornata milanese. Ad accoglierlo c'erano anche dei tifosi nerazzurri pronti a intonare i primi cori...

Play Icon WATCH Achraf Hakimi, il saluto e i primi cori dei tifosi dell'Inter 00:01:01

Serie A Chi è Achraf Hakimi, il terzino destro che ha stregato l'Inter e Antonio Conte DA 3 ORE

Nel tardo pomeriggio è arrivata anche l'attesa firma sul contratto che lo lega ai nerazzurri fino al 2025, in un'operazione da 40 milioni di euro più 5 di bonus. Il classe 1998, che era in prestito al Borussia Dortmund ma di proprietà del Real Madrid, percepirà un ingaggio da 5 milioni più bonus.

Il saluto al Borussia Dortmund

Il giocatore su Instagram ha voluto salutare i suoi ormai ex tifosi del Borussia Dortmund: "È arrivato il momento di chiudere una tappa bella della mia vita. Dopo due anni meravigliosi, mi preparo per salutare questo club che mi ha dato tanta felicità. Dal primo momento, il trattamento ricevuto da club e città è stato incredibile. Dortmund è stata casa mia per due anni, è stata la scelta giusta. Ringrazio i miei compagni, lo staff tecnico e tutto il personale del club per la gentilezza e per la fiducia che mi hanno dato. E poi la meravigliosa tifoseria, che ci ha dato sempre appoggio incondizionato. Non dimenticherò mai il Muro Giallo, semplicemente meraviglioso. E poi ringrazio la mia famiglia e gli amici, per l'appoggio avuto in ogni momento. Spero che un giorno le nostre strade tornino a incrociarsi. A presto, Borussia Dortmund".

Instagram: Hakimi

Il BVB ha a sua volta salutato Hakimi sui social: "Grazie, Achraf! Ringraziamo Achraf Hakimi per i suoi anni a Dortmund e gli auguriamo tutto il meglio per la sua futura carriera".

Play Icon WATCH Come cambia l'Inter con l'acquisto di Achraf Hakimi 00:01:40

Serie A Inter, Hakimi è a Milano e saluta il Borussia Dortmund: "Non dimenticherò mai il muro giallo" DA 6 ORE

Play Icon