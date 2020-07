Inter, il saluto di Hakimi al Real Madrid: "Grazie per avermi fatto sentire a casa"

Il laterale marocchino, fresco acquisto dei nerazzurri, pubblica su Instagram una lettera rivolta al club blanco: "Grazie a tutti i tifosi del Madrid che mi hanno supportato e che continueranno a supportare la squadra in ogni momento. Ora sarò uno di loro".

Dopo il saluto e il ringraziamento al Borussia Dortmund, ora l'attenzione di Achraf Hakimi è rivolta al Real Madrid. Con un post su Instagram il neo giocatore dell'Inter ha rivolto un pensiero al club merengue in cui è arrivato all'età di 6 anni dal Marocco e che gli ha permesso di diventare il campione che è adesso.

"Non avrei mai immaginato che sarebbe arrivato questo momento. Non è un addio perché non puoi dire addio alla tua casa, puoi andartene, ma sarà sempre la casa dove ho trovato la felicità e i valori che mi hanno fatto crescere".

Serie A Chi è Achraf Hakimi, il terzino destro che ha stregato l'Inter e Antonio Conte 30/06/2020 A 19:00

"Il Real Madrid è la mia casa, sono stato allevato, coccolato e istruito in modo da diventare la persona che sono adesso. Nel Real Madrid non si formano solo gli atleti. Sono entrato dalla porta di Valdebebas all'età di 6 anni senza riuscire a immaginare quanto potessi essere felice lì dentro".

"Grazie a tutti quelli che lavorano per il club, i miei allenatori e tutti i miei compagni di squadra (molti dei quali sono davvero amici) che mi hanno accompagnato in questa bellissimo tappa della mia vita".

"Infine, grazie a tutti i tifosi del Madrid che mi hanno supportato e che continueranno a supportare la squadra in ogni momento. Ora sarò uno di loro".

Play Icon WATCH Come cambia l'Inter con l'acquisto di Achraf Hakimi 00:01:40

Serie A Hakimi è un giocatore dell'Inter, arrivata la firma sul contratto fino al 2025 30/06/2020 A 16:25