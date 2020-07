Gli esami strumentali effetuati su Nicolò Barella non portano buone notizie a Conte: il centrocampista salterà sicuramente 3 partite. Tra infortunati (Barella, Sensi, Moses) e squalificati (Bastoni e D'ambrosio), il tecnico non può certo dormire sonni tranquilli.

Piove sul bagnato in casa Inter: dopo la batosta contro il Bologna, Conte dovrà rinunciare a un’altra pedina importante del suo scacchiere tattico: Nicolò Barella è alle prese con una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra, che lo terrà fuori dal campo per un periodo previsto attorno ai 15-20 giorni. Gli esami strumentali sostenuti stamattina dal centrocampista sardo hanno confermato le paure di ieri, quando Barella non è riuscito a scendere in campo contro la formazione rossoblu.

In termini concreti, Barella salterà sicuramente 3 partite: Verona, Torino e Spal; l’obiettivo dello staff medico è di rimetterlo a disposizione per il match con la Roma del 19 luglio. Una nuova gatta da pelare per Conte: il centrocampo nerazzurro è sicuramente il reparto che più ha sofferto la ripresa del campionato: Brozovic e Vecino sono appena tornati a disposizione, mentre per Sensi (distrazione al bicipite femorale destro) si dovrà attendere verso fine stagione.

Negli ultimi giorni si è fermato pure Moses a causa di un affaticamento muscolare. Per una squadra alla disperata ricerca di risultati positivi, le assenze non contribuiscono di certo ad alzare il morale. La situazione diventa critica se si considerano anche gli squalificati per la prossima partita contro il Verona (in programma il 9 luglio alle 21:45): Bastoni e D’Ambrosio non saranno a disposizione di Conte. Un guaio per il tecnico nerazzurro, che dopo le ultime partite ha dovuto ridimensionare le sue aspettative sulla panchina (da oggi molto corta) dell’Inter.

