Brutta notizia per Antonio Conte a due giorni dal match di campionato contro la Sampdoria, il tecnico leccese perde Stefano Sensi, rientrato a disposizione dopo il lockdown, per un risentimento muscolare alla coscia destra che gli farà saltare il match contro i blucerchiati.

Nemmeno il tempo di riassaporare il profumo dell’erba del San Paolo in Coppa Italia contro il Napoli che Stefano Sensi deve nuovamente fermarsi ai box per un problema muscolare, che gli farà saltare sicuramente il recupero della 25a giornata di campionato contro la Sampdoria, in programma domenica sera a San Siro.

Serie A Inter-Sampdoria: probabili formazioni e statistiche DA 5 ORE

Prosegue la stagione tormentato del centrocampista marchigiano, al quinto stop per problema muscolari, in questa sua prima annata in nerazzurro, iniziata nelle vesti di protagonista ma poi ben presto tramutatasi in un incubo per il talentuoso mediano ex Sassuolo. A mandare ko Sensi è stato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Già nelle prossime ore, il 24enne centrocampista nel giro della Nazionale, si sottoporrà a esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio, anche se è probabile che possa saltare i prossimi tre impegni ravvicinati che i nerazzurri avranno nei prossimi 7-10 giorni contro Samp, Parma e Brescia.

Fra adduttori e scafoide, l'odissea di Sensi

Autore di un inizio di stagione promettente e da trascinatore (3 gol e 4 assist nelle prime sette giornate di campionato), Sensi da metà ottobre ha iniziato ad accusare una sventurata serie di problemi muscolari che lo hanno praticamente messo ai margini delle rotazioni di Antonio Conte. Prima un infortunio agli adduttori tra novembre e dicembre che lo ha costretto a uno stop di un mese e mezzo e poi nell’anno nuovo un problema al piede e un risentimento al polpaccio che gli hanno fatto saltare le ultime quattro partite di campionato prima del lockdown.

Gli infortuni di Stefano Sensi nel 2019-2020

Giorni ai box Partite saltate Infortunio agli adduttori 25 4 Infortunio agli adduttori 40 6 Problema al polpaccio 10 2 Infrazione allo scafoide piede sinistro 30 2 Risentimento muscolare coscia destra ? ?

Nelle prossime ore si conosceranno i tempi di recupero ma questo ulteriore stop costringe la dirigenza nerazzurra anche a porsi degli interrogativi, sull’eventuale riscatto del talentuoso centrocampista nativo di Urbino. L’Inter, infatti, fra il 17 e il 19 agosto dovranno decidere se versare i 25 milioni di euro di riscatto al Sassuolo. Un riscatto che pareva una formalità ma che ora, alla luce dell’ennesimo problema muscolare, potrebbe anche convincere i dirigenti nerazzurri a rivedere i propri piani. Staremo a vedere, la speranza dei tifosi interisti, del ct Mancini e di tutti gli appassionati di calcio è di vederlo presto nuovamente in campo. In bocca al lupo.

Play Icon WATCH Ribery, Zaniolo, Inglese e gli altri: stagione finita? Macchè. Ecco chi torna a disposizione 00:01:35

Calciomercato Godin spegne le voci di mercato: "Non me ne vado. Qui sono felice e l'Inter è contenta di me" DA 2 ORE