Inter, Joao Mario torna a bussare alla porta: non verrà riscattato dal Lokomotiv Mosca

Joao Mario non verrà riscattato dal Lokomotiv Mosca: complici le prestazioni deludenti del centrocampista portoghese, la difficile situazione economica del post - Coronavirus, e la preferenza per Krychowiak.

Con tutta probabilità, la storia di Joao Mario in Russia non avrà un lieto fine. Lo ha annunciato Anatoly Mescheriakov, il presidente del Lokomoitv Mosca, squadra che ha preso in prestito il centrocampista portoghese dall’Inter.

A un certo punto di ogni stagione, le società devono fare scelte difficili: quella del Lokomotiv era decidere chi trattenere tra Krychowiak (in prestito dal PSG) e Joao Mario. La crisi economica portata dalla pausa Covid-19 non ha di certo aiutato la scelta del club: lo stesso presidente ha specificiato che oltre a Joao Mario il Lokomoitv non riuscirà a confermare parecchi giocatori, e che questi saranno sostituiti da una nuova leva di giovani pronti a esordire.

Non possiamo sostenere grandi investimenti per cui e' impensabile, ad oggi, fare due acquisti come Krychowiak (in prestito dal Psg, ndr) e Joao Mario.

Joao Mario era stato prelevato dall’Inter questa estate, in un prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro. Il 27enne è considerato un esubero da tempo a Milano, e la speranza era quella che potesse integrarsi con successo nella compagine russa. Così non è stato; il bottino di Joao Mario al Lokomotiv è magro: 1 gol e 4 assist in 15 presenze. Un’altra brutta notizia per i nerazzurri, che all’uscita dal cupo periodo del Coronavirus, troveranno il fantasma di Joao Mario ai cancelli di Appiano Gentile.

