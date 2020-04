Inter, la Flop 11 degli ultimi 30 anni: da Vratislav Gresko a Darko Pancev

Così come abbiamo giocato con le Top 11 di tutti i tempi, ecco anche le Flop 11 del passato recente con scelte basate non solo sulla pura qualità degli interpreti, ma anche su quanto effettivamente sono costati alla società. La regola, però, è la stessa della Top 11: mettere in campo una formazione che abbia un senso tattico. Ecco a voi l'Inter: che ne pensate?

Ci siamo divertiti a ricostruire le Top 11 delle big della nostra Serie A insieme alla storica firma del giornalismo sportivo italiano Roberto Beccantini. Dalla scorsa settimana, però, siamo passati alle dolenti noti con le delusioni delle squadre della massima serie, partendo dalla Juventus. Questa volta tocca all'Inter che negli ultimi 30 anni qualche investimento sul mercato l'ha sbagliato. Seguendo le due regole base per la scelta, ovvero le effettive qualità del giocatore e il rapporto costo/rendimento, vi proponiamo un'Inter davvero da brividi. Diteci la vostra!

Schema: 4-3-3

Serie A Juventus, la Flop 11 degli ultimi 30 anni: da van der Sar al 'Malaka' Martinez 22/04/2020 A 17:01

Portiere

Fabian Carini

Inizia subito in salita la nostra selezione dato che l'Inter ha una tradizione di portieri ottima. Correva l'estate del 2004 e la Juve era saldamente nelle mani di Luciano Moggi, potentissimo direttore generale e autentico re del calciomercato, seppure con metodi dei quali si è molto discusso. D'altronde, per convincere una rivale storica come l'Inter a scambiare il capitano della nazionale (Cannavaro) con il proprio terzo portiere (Carini) ci voleva davvero un colpo da maestro. Come emergerà solo molto tempo dopo, Moggi da mesi tempestava di telefonate Cannavaro per convincerlo a trasferirsi a Torino. Ottenuto il suo assenso, bisognava però convincere anche l'Inter e Moggi insisteva sul fatto che il difensore comunicasse ai nerazzurri di non essere a posto fisicamente.

Fabian Carini e Fabio Cannavaro, scambiati da Juventus e Inter nel 2004 Credit Foto Eurosport

La versione di Cannavaro è un po' diversa: "In nerazzurro passai un periodo non proprio sereno, ma fino a un certo punto. In fondo il primo anno siamo arrivati in semifinale di Champions. Io quell’anno mi provocai una frattura da stress, era come giocare con un coltello piantato nella gamba. Ma non volevo fermarmi, volevo sempre stare in campo. Il secondo anno mi infortunai e allora a fine anno, quando arrivò Mancini, gli dissi che non mi sarei allenato finché non fossi tornato a posto. Cosa che accadde a Brunico in ritiro. Io comunicai che ero pronto al rientro e loro mi dissero: 'Bene...' e mi vendettero. 'Io ti ho portato qui, ma la società ha deciso di venderti e non si può far nulla', mi disse Oriali". Carini all'Inter raccoglie nove presenze, mentre Cannavaro alla Juventus farà ben altro... E nel 2006 sarà un punto fermo dell'Italia di Lippi per poi vincere anche il Pallone d'Oro.

Difensori

TERZINO DESTRO: Felice Centofanti

Nel 1995-96 Centofanti viene preso dall’Inter del neo patron Moratti. Senza falsa modestia, nel primo anno delle magliette personalizzate, sceglie la nove. Non sarà una stagione facile per lui e per i colori nerazzurri per la prematura eliminazione in UEFA per mano del Lugano al primo turno. In campionato le cose non vanno meglio con l’esonero repentino di Ottavio Bianchi per poi passare alla gestione Hodgson. Centofanti gioca poco chiuso dal grande Roberto Carlos ma anche da Pistone, spesso preferito incredibilmente al brasiliano sulla fascia sinistra. Centofanti viene dirottato a destra e alla fine giocherà 9 gare in A, 3 in Coppa Italia e una in UEFA con un solo gol all’attivo alla Fiorentina. Di lui ricordiamo un coro colorito dei tifosi del Ravenna e l'autografo: "100fanti".

CENTRALE: Cyril Domoraud

Moratti versa nelle casse del Marsiglia la bellezza di otto miliardi di vecchie lire, investimento non certo fruttifero, per "il nuovo Thuram". Su di lui e sul connazionale Laurent Blanc contava l'appena arrivato Marcello Lippi per blindare la difesa dell'Inter. E se la scelta del 34enne libero già visto in Italia con la casacca del Napoli è oculata, Domoraud si rivela un'autentica delusione. Per lui sei presenze in nerazzurro, un prestito al Bastia e una cessione al Milan in cambio di Helveg, ma in rossonero zero gettoni in gare ufficiali.

Cyril Domoraud - Inter Credit Foto Imago

CENTRALE: Gonzalo Sorondo

Gli osservatori dell'Inter, dopo averlo visionato nelle gare di qualificazione ai Mondiali 2002, portano Sorondo a Milano sborsando ben 18 miliardi di lire e battendo la concorrenza del Real Madrid. Il centrale, nei piani di Cuper, dovrebbe sostituire il partente Blanc: "Per la mia altezza sono veloce e gli attaccanti rapidi non mi fanno paura. Ma so benissimo che in Italia troverò degli avversari di primissimo piano". All'Olimpico, contro la Roma, Sorondo fa una magra figura, contro il Brescia marca Tare che segna di testa. Contro il Chievo l'Inter perde 1-2 con due svarioni del difensore che a Piacenza serve direttamente un assist a Gautieri. Dopo 11 presenze in due stagioni e un prestito allo Standard Liegi, Sorondo torna e aggiunge altre quattro presenze con i nerazzurri che cercano di venderlo in tutti i modi, ma senza successo.

Gonzalo Sorondo - Inter Credit Foto Imago

TERZINO SINISTRO: Vratislav Gresko

Vratislav Gresko è sinonimo di sciagura in casa nerazzurra. La mente va alla stagione 2001-02 e al suo epilogo: il 5 maggio. Lo slovacco, che aveva già fatto perdere all'Inter di Cuper diversi punti nella corsa Scudetto, diventa l'alleato di Karel Poborsky e di conseguenza della Juventus nel match dell'Olimpico contro la Lazio. Ventola racconta: "Il 6 maggio se ne andò a fare shopping in centro a Milano. L'ha salvato la polizia, altrimenti le prendeva. Ma come si fa a fare shopping il 6 maggio?". Imprudente? Senza dubbio. La maledizione del terzino sinistro è cosa nota per i colori nerazzurri - avremmo potuto fare una Flop 11 solo di terzini sinistri e una menzione speciale la merita Jeremy Brechet che aveva la capacità di far coincidere il suo ingresso in campo con un gol subìto dalla sua squadra - ma nessuno può battere Vratislav Gresko.

2017, Vratislav Gresko, Inter, Getty Images Credit Foto Getty Images

Centrocampisti

CENTROCAMPISTA DI DESTRA: Ricardo Quaresma

Perdonateci l'unica vera forzatura tattica di questa Flop 11. Un'ala destra come Quaresma avrebbe formato un 4-2-4 ma in fondo nemmeno lui trovò una vera collocazione nello scacchiere di José Mourinho. In un'Inter vincente, il portoghese è il pallino dello Special One e con oltre 30 milioni di euro (18,6 più Pelé, valutato 6, più 6 di bonus), risulta l'acquisto più oneroso del mercato estivo italiano nel 2008. Subito inserito nella lista UEFA togliendo il posto ad Hernan Crespo, escluso all'ultimo momento, Quaresma si presenta con un gol segnato al Catania grazie alla sua "Trivela" con deviazione di Mascara. Le aspettative, però, vengono disattese e pian piano il suo posto passa dalla panchina alla tribuna: in due stagioni (a inizio 2009 la parentesi Chelsea è anch'essa deludente) colleziona 24 presenze e un gol. Resta una delle poche note stonate dell'Inter del Triplete.

Ricardo Quaresma Credit Foto Eurosport

REGISTA: Vampeta

Il regista di questa formazione non può che essere Marcos André Batista Santos, meglio conosciuto come Vampeta: "Dopo un allenamento Tardelli, l’allenatore all’epoca appena arrivato, mi disse che non mi conosceva proprio. Io gli risposi che neanche io lo conoscevo e me ne andai. Rimasi 7-8 mesi all’Inter. A chiedere il mio acquisto era stato Lippi, che se ne andò dopo il primo ko, non Tardelli. Con lui ero demotivato". Eppure Vampeta sbarca a Milano per 30 miliardi di lire (a lui 4 per 4 stagioni). Conosceva Ronaldo dai tempi del PSV e tutto doveva filare liscio. Invece, la panchina diventa una costante e a gennaio la cessione è una liberazione per tutti: l’Inter cerca di piazzarlo in ogni modo e alla fine lo scambia con Dalmat del PSG. Poi a fine stagione lo rispedisce in Brasile al Flamengo in cambio di Adriano. Di lui ricordiamo i baffetti e l'aneddoto con l'amico Ronaldo:

Ero già sbronzo quando andai a pigliare una bottiglia dalla sua cantina. Purtroppo era il vino regalatogli da papa Giovanni Paolo II durante una visita in Vaticano... Ronaldo si incazzò, voleva che gliela pagassi. Ma il vino sapeva d'aceto...

INTERNO SINISTRO: Geoffrey Kondogbia

Vi ricordate il balcone, i salti, i tifosi in delirio? Il 21 giugno 2015 Geoffrey Kondogbia passa all'Inter a titolo definitivo per 31 milioni di euro più bonus, diventando il terzo giocatore più pagato nella storia del club dopo Christian Vieri ed Hernan Crespo. Il Milan viene beffato ma le prestazioni del centrocampista sono discontinue e il colpo di mercato resta in canna. Tra Mancini, de Boer e Pioli lo spazio è sempre meno, anche se alla fine, tra il 2015 e il 2017, saranno 50 le sue presenze condite da due gol. Nel momento in cui il Valencia lo riscatta, nel 2018, l'Inter realizza una plusvalenza di 2,5 milioni ma restano dei rimpianti per ciò che poteva essere e non è stato.

Geoffrey Kondogbia Inter Palermo 2016 Credit Foto LaPresse

Attaccanti

ALA DESTRA: Sebastian Rambert

In patria il suo soprannome è aeroplanino, Omar Sivori ne decanta le qualità e Rambert pur con un curriculum ancora acerbo, risulta effettivamente un attaccante promettente: alto 1 metro e 80, magro e agile, esordisce nell’Independiente ad appena 17 anni e in 52 presenze realizza 14 reti. Massimo Moratti inaugura la sua presidenza con il suo arrivo per 4,2 miliardi di lire. E' l’agosto del 1995 e insieme a lui c'è un connazionale, assai meno conosciuto e reclamizzato, un certo Javier Zanetti. L'esordio contro il Lugano è inquietante, mentre contro il Fiorenzuola, formazione di Serie C, in Coppa Italia l'Avioncito vaga per il campo. Il debutto in campionato non arriverà mai e di gol con l'Inter neanche l'ombra. Si ritira nel 2003 a 29 anni. Al contrario, il ragazzo presentatosi con gli scarpini dentro un sacchetto di plastica è diventato una leggenda dell'Inter.

CENTRAVANTI: Darko Pancev

Nel 1992 l'Inter pensa di essersi assicurata gol su gol per almeno quattro anni, quelli del contratto di Darko Pancev. Del resto uno che l’anno prima aveva vinto la Scarpa d’Oro ed era arrivato secondo nel Pallone d’Oro non poteva essere un bluff. Con la Stella Rossa di Belgrado ne aveva fatti 34, vincendo anche la Coppa Campioni a Bari contro il Marsiglia. L’esordio in Coppa Italia contro la Reggiana è micidiale. Il bomber segna una tripletta che racchiude tutto il suo bagaglio tecnico: testa, rapina e potenza. Al ritorno a San Siro, il 2 settembre, Pancev segnerà altri due gol in meno di 20'. Poi l’incantesimo finisce e il cobra, come veniva chiamato Pancev, diventa d’incanto il ramarro o al massimo un brutto anatroccolo. La Gialappa’s lo adocchia e lo sceglie, Bagnoli comincia a definirlo come un corpo estraneo alla squadra e decide di tenerlo fuori. "L’Inter è stato il più grande errore della mia vita", ci ricorda il macedone. La frase si potrebbe anche ribaltare...

Darko Pancev - Inter Credit Foto Imago

ALA SINISTRA: Gabigol

Il 30 agosto 2016 Gabigol passa all'Inter per 33,5 milioni di euro. Insieme a Joao Mario che ne costa 44 è il simbolo del primo mercato dell’era Suning, con la figura misteriosa di un agente, Kia Joorabchian, nelle vesti del grande burattinaio. I social impazzano: "Come Ronaldo". In realtà, sarà come il Fenomeno solo per la presentazione con lo spot della Pirelli e per il primo gol segnato con i nerazzurri, anche per lui in quel di Bologna. Peccato che si tratterà anche dell'unico sigillo nell'Inter, una rete da due metri nell'arco di 10 misere presenze. Al Benfica non andrà meglio mentre in Brasile Gabriel Barbosa otterrà gol, vittorie e record. Incompreso? Sarà il tempo a dircelo.

Gabigol - Inter - 2017 Credit Foto LaPresse

Allenatore

Marco Tardelli

Subentra a Lippi dopo le esperienze nelle varie nazionali Under italiane. A novembre un 6-1 a Parma in Coppa Italia non è un buon segnale ma il suo nome è legato a una data: l'11 maggio 2001 l'Inter perde il derby 0-6 ed è un'umiliazione storica. Gianni Comandini e compagni decretano l'esonero immediato di Marco Tardelli (comunicato a fine stagione per pure ragioni di facciata). Si può anche incappare in una serata storta, ma i giocatori non potevano essere con l'allenatore, la cui colpa principale resta non essere riuscito a trasmettere un minimo di attaccamento alla maglia. Altrimenti l'Inter non avrebbe chiuso quel derby con appena un ammonito (Dario Simic).

Sondaggio Inter, la Flop 11 degli ultimi 30 anni. Chi è l'escluso eccellente? Caio Nelson Vivas Jeremy Brechet Antonio Pacheco Nelson Rivas Diego Forlan Alvaro Pereira Joao Mario

Play Icon WATCH 🎙 100% Inter, dal Best11 al mercato: il mondo nerazzurro a 360° con Biasin e Santucci 00:26:29

Serie A Inter: l'undici più forte di tutti i tempi. Da Facchetti a Ronaldo, passando per Zenga e Samuel 27/03/2020 A 16:20