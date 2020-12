Inter muscolare e poco divertente? I numero dicono tutt'altro, per quanto riguarda l'anno solare 2020: la squadra di Antonio Conte ha infatti totalizzato 108 gol in tutte le competizioni, eguagliado i record del 1961 e del 2007, anno della transizione Roberto Mancini-José Mourinho . Certamente una bella risposta a chi ha puntato a lungo il dito sullo stile poco lustrinato e scintillante proposto dal tecnico salentino, che a livello di punti nell'anno solare - in Serie A - ne ha totalizzati 73, dietro solo al Milan (79) e davanti ad Atalanta (69) e Juventus (65).

Passando ad analizzare gli ulteriori dettagli della statistica, di questi 108 gol, 79 sono stati realizzati in Serie A, 15 in Europa League, 7 in Champions (da cui però i nerazzurri sono ormai usciti) e altrettante in Coppa Italia. La fattura delle reti: se ne contano 25 di testa, 40 col destro e 40 col sinistro, senza distinzioni. Tre sono stati gli autogol.

Con 108 reti - in tutte le competizioni, per un complessivo di 51 gare e una media di 2,11 centri a partita -, l'Inter è stata la squadra con più centri nel 2020, tuttavia non la più prolifica: è infatti davanti al Milan a quota 106, ma i rossoneri, con tre gare in meno, hanno una miglior media, pari a 2,2. Stesso dicasi per l'Atalanta (103 gol in 44 incontri, media di 2,34). A scendere, ecco Juventus 97 (47) e Roma 93 (46). In Europa, il primato di reti realizzati va al Bayern Monaco a quota 149 su 48 partite, quindi il PSG (del neoesonerato Thomas Tuchel), finalista di Champions proprio contro il Bayern e totalizzatore di 122 reti in 46 gare.